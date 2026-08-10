Galería | Fotos del resultado de la siembra desde drones del proyecto CoberDron en las zonas de los incendios de Valdeorras

Se comenzó en noviembre y el objetivo, bajo un piloto denominado CoberDron liderado por la Fundación Matrix, la UVigo y la empresa especializada en este tipo de drones Beniu, el objetivo consistió en sujetar el terreno cuanto antes para que las lluvias del invierno no arrastrara la capa de sustrato que quedó desprotegida tras la quema de la masa forestal que enraizaba sobre esa tierra.
Pasados tres meses se comenzaron a ver los resultados que hoy se aprecian en estas fotografías. El equipo está documentando el proyecto para demostrar que esta técnica es útil y aplicable en otras zonas extensas afectadas por el fuego.
Los cereales y los drones ha sumado su potencial apra devolver vida a estas zonas castigadas por los incendios y enfrentarse a uno de los mayores desafíos ambientales de Galicia: la recuperación de montes quemados. El equipo implicado defiende que esta innovadora técnica basada en la luvia de semillas de forma precisa sobre un terreno anteriormente estudiado y delimitado es una solución válida y también asequible que da una respuesta práctica y tecnológica para restaurar los ecosistemas dañados.
Estas son algunas de las imágenes que forman parte del proyecto.
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Brotes del cereal sembrado desde drones de precisión en la zona del Reguero de Focarón, en Vilamartín de Valdeorras
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Fundación Matrix y Beniu-Servicios agroforestales con drones
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Xestas y brezo, además de brotes del cereal plantado en la zona del Regueiro de Focarón, en Vilamartín de Valdeorras.
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Fundación Matrix y Beniu-Servicios agroforestales con drones
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Espigas de trigo y centeno sobre los montes quemados de Vilamartín de Valdeorras.
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Fundación Matrix y Beniu-Servicios agroforestales con drones
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Brotes del cereal sembrado desde drones de precisión en la zona del Reguero de Focarón, en Vilamartín de Valdeorras
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Fundación Matrix y Beniu-Servicios agroforestales con drones
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Un brote de cereal abriéndose camino entre las cenizas del incendio registrado el pasado mes de agosto 2025 en Valdeorras.
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Fundación Matrix y Beniu-Servicios agroforestales con drones
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Brotes del cereal sembrado desde drones de precisión en la zona del Reguero de Focarón, en Vilamartín de Valdeorras.
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Fundación Matrix y Beniu-Servicios agroforestales con drones
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El cultivo enraíza sobre el terreno quemado de Valdeorras.
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Fundación Matrix y Beniu-Servicios agroforestales con drones
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Brotes del cereal sembrado desde drones de precisión en la zona del Reguero de Focarón, en Vilamartín de Valdeorras.
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Fundación Matrix y Beniu-Servicios agroforestales con drones
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Brotes del cereal sembrado desde drones de precisión en la zona del Reguero de Focarón, en Vilamartín de Valdeorras.
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Fundación Matrix y Beniu-Servicios agroforestales con drones
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David Blanco, CEO y Fundador de BENIU | Drones (UAS/RPAS) aplicados a agricultura, forestal y medioambiente.
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Beniu
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Dron de precisión de Beniu operando sobre el terreno.
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Beniu-Servicios agroforestales con drones
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Dron de precisión pulverizando producto fitosanitario sobre vides.
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Fundación Matrix y Beniu-Servicios agroforestales con drones
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El director general de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias y el director de la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria se reunieron hoy con representantes de UUAA, Asaga y de las denominaciones vitivinícolas gallegas en una reunión para solicitar soluciones en el sector y contar con el dron de precisión como aliado en los viñedos y el cultivo del maíz..
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Xunta de Galicia