Galería | Fotos del resultado de la siembra desde drones del proyecto CoberDron en las zonas de los incendios de Valdeorras

Se comenzó en noviembre y el objetivo, bajo un piloto denominado CoberDron liderado por la Fundación Matrix, la UVigo y la empresa especializada en este tipo de drones Beniu, el objetivo consistió en sujetar el terreno cuanto antes para que las lluvias del invierno no arrastrara la capa de sustrato que quedó desprotegida tras la quema de la masa forestal que enraizaba sobre esa tierra.

Pasados tres meses se comenzaron a ver los resultados que hoy se aprecian en estas fotografías. El equipo está documentando el proyecto para demostrar que esta técnica es útil y aplicable en otras zonas extensas afectadas por el fuego.

Los cereales y los drones ha sumado su potencial apra devolver vida a estas zonas castigadas por los incendios y enfrentarse a uno de los mayores desafíos ambientales de Galicia: la recuperación de montes quemados. El equipo implicado defiende que esta innovadora técnica basada en la luvia de semillas de forma precisa sobre un terreno anteriormente estudiado y delimitado es una solución válida y también asequible que da una respuesta práctica y tecnológica para restaurar los ecosistemas dañados.

Estas son algunas de las imágenes que forman parte del proyecto.