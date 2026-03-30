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Una mujer herida al ser atropellada y salir despedida varios metros en Tamallancos

ACCIDENTE DE TRÁFICO

Una mujer ha resultado herida al ser atropellada en la N-525 a su paso por Tamallancos, en Vilamarín. Según un testigo, habría salido despedida varios metros debido al impacto

La Región
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Publicado: 30 mar 2026 - 08:32 Actualizado: 30 mar 2026 - 08:35
Punto kilométrico en el que ocurrió el atropello
Punto kilométrico en el que ocurrió el atropello | Google Maps

Una mujer ha sido atropellada este lunes, 30 de marzo, en el punto kilométrico 252 de la N-525 a su paso por Tamallancos, en el Concello de Vilamarín. La mujer se encuentra herida y, según el testigo que llamó al 112, se habría desplazado varios metros debido al impacto contra el vehículo, que ocurrió en torno a las 7:52 horas de la mañana.

Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil de Vilamarín.

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