La limpieza del Sil y el Leira eliminó 30 sacos de basura

Las orillas de los ríos Sil y Leira están algo más limpias desde ayer. Un grupo de voluntarios dedicó la mañana dominical a retirar la basura acumulada en el entorno del embalse de Valencia do Sil, en Vilamartín de Valdeorras. Fueron aproximadamente 30 sacos de residuos los que dejaron de ensuciar las orillas del tramo vilamartinés de ambos cauces, según apuntó el presidente del colectivo convocante, el club de pesca Spinning Valdeorras, Daniel Prada Rodríguez.

Entre los desechos recogidos de las orillas hay un poco de todo, desde plásticos o toallitas hasta botellas, tuberías, persianas, protectores de los injertos, metales e incluso un somier de hierro, entre otros muchos residuos. Una vez recogidos, los sacos fueron cargados sobre un vehículo que el Concello puso a disposición de los voluntarios para transportarlos al punto limpio.

La cita comenzó ante el polideportivo municipal, donde se reunieron los voluntarios congregados por Spinning Valdeorras, entre los cuales no faltaron los niños, encargados de retirar la basura acumulada en las orillas del embalse del Sil, siempre bajo la supervisión de los mayores.

Dos voluntarios retiran varios objetos.

Limpieza del Leira

También acudieron voluntarios en bañador, quienes centraron su labor en la limpieza del tramo del río Leira próximo a su desembocadura en el Sil.

Daniel Prada resaltaba la importancia de la labor desarrollada por los participantes en la limpieza de buena parte de la basura acumulada en el entorno del área recreativa de O Bañadoiro, en Vilamartín. Las crecidas que registraron los ríos en las últimas semanas multiplicaron los arrastres, principalmente de plásticos, aunque también de otros materiales. Todos estos desechos, al regresar el agua a su cauce habitual, se acumularon sobre las orillas.