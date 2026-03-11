San Vicente repara la vía de escape del fuego

Los vecinos de San Vicente de Leira podrán disponer de una pista para emergencias en los próximos días. Lo anunció ayer el alcalde, Enrique Álvarez Barreiro, refiriéndose al principal acceso a la aldea de Vilamartín, el mismo que los vecinos pudieron utilizar en agosto de 2025 para escapar de las llamas que arrasaron buena parte del núcleo y que se hundió varios metros con las últimas lluvias.

El alcalde indicó que los trabajos deberían estar rematados en esta misma semana, refiriéndose a una actuación que consistirá en retirar tierra y piedras de la ladera para dejar la plataforma como estaba antes de hundirse. La citada pista de emergencias forma parte del tramo de la carretera OU-0807 próximo a la aldea, cuyos últimos metros fueron cedidos por la Diputación Provincial al Concello para acondicionar la citada vía de escape.

También se refirió el regidor a la única vía de acceso al pueblo que puede ser utilizada en la actualidad y que recurre a la carretera de O Mazo, de titularidad municipal. Enrique Álvarez solicitó la ayuda de la Diputación Provincial para mejorarla. “Pedín que invista algo no outro acceso”, pensando fundamentalmente en permitir que dos vehículos se crucen. El regidor también se refirió al desescombro de la aldea, apuntando que el Concello trabaja en la elaboración de una memoria de los trabajos a desarrollar en San Vicente, Cernego y O Mazo.