El colapso de la carretera OU-0807 se debió a una combinación de presencia de ceniza en la tierra, abundantes restos de tala, y un sistema de drenaje que no pudo aguantar la acumulación de agua. Así se desprende del análisis realizado por el área de Infraestructuras de la Diputación de Ourense, cuya Jefa, Marta Docampo, comparecía para explicar los factores que condujeron a la rotura.

Las carreteras, que no están dimensionadas ni para ese incremento de caudal ni para los tapones que forman los arrastres"

“Las cuencas quemadas pierden la capacidad del suelo para absorber el agua, que disminuye mucho. Prácticamente toda el agua que antes se infiltraba, ya no lo hace y discurre”, explicaba Marta Docampo, para quien no es necesaria una fuerte precipitación para que este fenómeno se desencadena. A este factor, Docampo añadió “las talas que se están efectuando en los montes. Al aumentar el caudal y la velocidad del agua -porque las cenizas taponan los poros del suelo-, se arrastran los restos de las talas y se llevan al cauce”.

Ahí surgió el último problema: “Las carreteras, que no están dimensionadas ni para ese incremento de caudal ni para los tapones que forman los arrastres”, explicaba Marta Docampo. “La rasante de la carretera respecto al cauce está a unos 40 metros; acabó reventando la carretera”, concluyó la responsables de Infraestructuras.

El alcalde de O Barco, Aurentino Alonso, cifraba en 40.000 kilos por metro cuadrado la presión que recibió la carretera en el momento del colapso, al tiempo que pedía controles ante la apertura de pistas de tala, que generan acumulaciones de masa vegetal.

La acumulación de esa masa por los arrastres llevó también al corte de la vía de titularidad municipal, donde se invirtió la jornada de ayer en reabrir el paso. La alcaldesa de Vilamartín de Valdeorras, Sherezade Núñez, confirmaba la reapertura, añadiendo que “había algunos derrumbes, pero se ha podido garantizar el paso con una pequeña intervención”. En cuanto a los vecinos de San Vicente de Leira, “quisieron quedarse allí y nos hemos organizado para subirles pan con Protección Civil”, indicó Núñez.