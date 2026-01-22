Vilamartín pretende tirar el viejo Consistorio

El antiguo Consistorio de Vilamartín de Valdeorras, que en 2002 abandonaron las oficinas municipales para trasladarse al nuevo edificio, será derribado para ampliar la Plaza José Luis Núñez. Lo apuntó el alcalde socialista, Enrique Álvarez Barreiro, en respuesta a la queja del portavoz popular, José Pinto, por no acondicionarlo como viviendas. El regidor indicó que los planes municipales pasan por demoler la Consistorial y una casa ubicada en la parte posterior para abrir la plaza y sacar a la luz el pequeño cauce de agua que discurre bajo ella.

Enrique Álvarez se refirió a la posible demanda de viviendas por nuevos vecinos indicando que el proyecto municipal contempla poner a disposición de los solicitantes las 11 viviendas cuya titularidad corresponde a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), también denominado “banco malo”, que el Ministerio de Economía creó en 2012. Indicó que el antiguo Consistorio no cumple las exigencias de las viviendas sociales y lo calificó de “adefesio”.