Vilamartín de Valdeorras arreglará el acceso principal a Correxais

El Concello de Vilamartín de Valdeorras asumirá con fondos propios la reparación de la carretera municipal de acceso a Correxais después de que la Xunta de Galicia desestimase la subvención solicitada para ejecutar la actuación. La decisión llega apenas un mes después de que el gobierno local tramitase la petición de ayuda, motivada por las reiteradas quejas de los vecinos por el gran deterioro que presenta este vial, una de las principales vías de acceso a este pequeño núcleo de población.

El estado de la carretera se convirtió en una preocupación para los vecinos, quienes durante los últimos meses habían trasladado al Concello su malestar por los baches. Ante esta situación, el gobierno municipal optó por solicitar una ayuda a la Xunta con el objetivo de acometer la reparación sin que el coste recayera íntegramente sobre las arcas municipales.

Desde el consistorio explican que la resolución supuso un revés. A pesar de ello, el Concello ha decidido no esperar a próximas líneas de financiación y asumir la obra con recursos propios para evitar que el deterioro de la carretera continúe agravándose. La intervención cobra además una mayor importancia en estas fechas, cuando el tráfico hacia Correxais aumenta de forma considerable debido al regreso de numerosos vecinos y familias que pasan el verano en la zona.

Este acceso una de las principales vías de comunicación de correxais con la capitalidad municipal y la comarca

El objetivo es eliminar los desperfectos más importantes y evitar posibles problemas en los vehículos. Desde el consistorio, la alcaldesa, Sherezade Núñez, destacó que el nuevo teniente de alcalde, Camilo Cao, ya trabaja en la búsqueda de los materiales necesarios para ejecutar la actuación lo antes posible. La intención del gobierno municipal es acelerar los trámites para que los trabajos puedan comenzar en cuanto se disponga de todos los recursos necesarios.

No obstante, la carretera de Correxais no es la única infraestructura que preocupa al Concello. El gobierno local continúa pendiente de la situación del puente sobre el río Farelos, de titularidad municipal y que permanece dañado tras la riada registrada el pasado mes de junio. La crecida del cauce provocó importantes desperfectos en la infraestructura, obligando a cortar el tráfico entre Arcos y A Proba.

Puente prioritario

Desde entonces, el Concello mantiene contactos con las administraciones para lograr el arreglo de un puente prioritario en la zona y así restablecer la circulación con todas las garantías. Se trata de una actuación de mayor envergadura y un coste económico que sobrepasa la capacidad financiera municipal. Una situación provocada por los arrastres de los incendios forestales que hace ahora casi un año afectaron a diferentes parroquias de Vilamartín y todavía siguen causando problemas en el municipio.