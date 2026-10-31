Vilamartín vuelve a moverse contra el cáncer de páncreas

La Carrera y Andaina de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas regresa a Vilamartín de Valdeorras en su novena edición. Las inscripciones ya están abiertas y los interesados podrán anotarse antes de las 23:59 horas del día 12 de noviembre. Lo anunció el colectivo organizador, la Asociación Cáncer de Páncreas de Valdeorras (Acapaval), que cuenta con el apoyo de la Asociación Cáncer de Páncreas (Acanpan), la Asociación Española de Pancreatología (Aespanc) y la Asociación Española de Gastroenterología (AEG). El objetivo de la cita es impulsar la investigación contra esta patología y contribuir a mejorar la esperanza y calidad de vida de las personas afectadas.

El lema de la presente edición es “Acercamos la meta”, con el que se busca avanzar hacia un diagnóstico más temprano, tratamientos más eficaces y una mayor supervivencia para los pacientes.

La salida y la meta estarán situadas en el entorno del polideportivo municipal, en el área recreativa de O Bañadoiro, y los participantes podrán elegir entre tres modalidades: una carrera de 13 kilómetros y dos andainas de 7 y 11,5 kilómetros. Las salidas se darán a las 10:00 y las 10:30 horas y la cuota de inscripción es de 12 euros para mayores de 16 años y de 6 euros para menores de esa edad. Las inscripciones pueden formalizarse de manera telemática en la web oficial del evento o de forma presencial en: Cool Balea (A Rúa); Deportes Trisport, Garoba, Montglam, N37, Pizpireta y Ton y Son (O Barco); Librería Teresita y Trastos (Rubiá) y Firmar Consultores (Vilamartín).

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Apoyo a la investigación

“Estamos moi agradecidas por contar un ano máis co apoio das administracións e os patrocinadores que nos permiten organizar este evento para centos de persoas cun mesmo obxectivo: achegar a meta ós pacientes de cancro de páncreas e ás súas familias. Este ano, o domingo 15 de novembro, queremos convidar a todos, ós de sempre e tamén a aqueles que nunca participaron, a pasar un domingo diferente cunha meta común”, destacó Eva Iglesias, organizadora del evento vilamartinés y portavoz de Acanpan en Galicia.

La organización subraya que el 100 % de la recaudación se destina íntegramente a los investigadores a través de las Becas Carmen Delgado/Miguel Pérez-Mateo, impulsadas por Acanpan, Aespanc y AEG. Este programa suma ya 1.461.000 euros destinados a financiar 20 proyectos de investigación básica y clínica contra el cáncer de páncreas, una enfermedad que, según las estimaciones, se diagnosticará a 10.405 personas en 2026, con una tasa de supervivencia a cinco años de solo el 10 % y detectándose en más del 80 % de los casos en fases avanzadas.

Patrocinan la prueba la Diputación Provincial de Ourense, la Xunta de Galicia, Deporte Galego, la Federación Galega de Atletismo, Iberdrola, Clínica Vázquez, Cupa Group, Cafersa y Ambulancias Sil, con la colaboración del Concello de Vilamartín.