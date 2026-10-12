El orgullo rural se hace con Vilar de Barrio durante la Festa da Pataca

Mantener vivas las raíces y la identidad de un pueblo es el motor que preserva su memoria, un orgullo por el patrimonio propio que Vilar de Barrio demostró con creces este fin de semana. La cuadragésimo séptima edición de la Festa da Pataca clausuró ayer una celebración avalada por el éxito de asistencia registrado a lo largo del fin de semana, llegando a reunir a cerca de 700 personas sólo durante la cena popular del sábado.

La última jornada arrancó con el tradicional desfile “O rural e a pataca”, donde el protagonismo recayó en los carros. Este medio de transporte, históricamente muy arraigado en la comarca, evocó el pasado agrícola con el peculiar roce de sus piezas de madera. Un sonido conocido como “cantar”.

El evento da cabida también a otros productos, especialmente los gigantes. | Óscar Pinal

El acto institucional reunió a diferentes representantes de las administraciones autonómicas y provinciales, así como a alcaldes de los concellos vecinos. El momento más emotivo llegó con la lectura del pregón, que corrió a cargo de Anxo Blas, hijo de Claudio Blas, el primer alcalde de la democracia del municipio fallecido en el año 2021 y reconocido como uno de los creadores originales de la cita.

Dos vecinos de Vilar de Barrio, emocionados por el tamaño de las patatas. | Óscar Pinal

El pregonero reivindicó el valor del campo y del esfuerzo a través de una reflexión: “Sempre me gustou a frase que dicía: ‘a raíz é a flor que menospreza a fama’. O mesmo acontece coa pataca, que está agochada na terra, pero é o ingrediente fundamental da nosa vida”. El discurso se despidió levantando aplausos al grito de: “Viva a Festa da Pataca, viva Vilar de Barrio e vivades todos vós!”