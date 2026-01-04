MINUTO A MINUTO
Vilar de Barrio homenaxea a dúas vítimas da represión franquista

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Os políticos republicanos Cándido Fernández e Cándido Gándara xa contan con sendas placas en lembranza no lugar onde foron soterrados tras ser asasinados en 1936

Momento no que se desvelaron as placas dedicada aos “Cándidos”.
Momento no que se desvelaron as placas dedicada aos "Cándidos". | C.L.M.

O Concello de Vilar de Barrio continúa a desenvolver o seu labor a prol da recuperación da memoria democrática da vila, con actos que teñen por obxectivo non esquecer o pasado recente ao tempo que se lembra ás vítimas da represión franquista da comarca da Limia.

Nesa liña, este sábado desveláronse no adro da igrexa de San Pedro das Maus as placas provisionais en homenaxe e recordo a Cándido Fernández García e Cándido Gándara González, tenente de alcalde socialista en Xinzo e concelleiro e directivo da Sociedade Agraria de Sandiás, respectivamente.

Dous políticos republicanos soterrados no camposanto tras ser asasinados o 10 de agosto de 1936 preto de alí, na “curva do Barreiro”, na estrada entre Barrio e o Santuario dos Milagres, despois de ter sido detidos e levados ao cuartel da Falanxe de Xinzo.

O alcalde de Barrio, Manuel Conde, salientou o “compromiso necesario” do seu Concello coa memoria, e agradeceu aos presentes, entre eles veciños, concelleiros de Xinzo e Sandiás, e membros do Comité de Memoria Histórica da Comarca de Celanova, pola súa presenza.

Relatorios

A sala polivalente do Concello encheuse para acoller os relatorios de Fernando Serrulla e Xulio Prada.
A sala polivalente do Concello encheuse para acoller os relatorios de Fernando Serrulla e Xulio Prada. | C.L.M.

A xornada continou na sala D. Manuel Gómez Portela do Concello con dous relatorios. O médico antropológo e forense Fernando Serrulla, do Instituto de Medicina Legal de Galicia, repasou as actuacións no Valle de Cuelgamuros e do II Plan Cuatrienal de Exhumacións en Galicia, mentres que Xulio Prada, catedrático de Historia Contemporánea da UVigo, puxo en contexto o movemento agrarista na Limia.

