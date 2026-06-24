Galería | Sardiñas, lume e tradición no San Xoán de Vilar de Santos

Galería | Sardiñas, lume e tradición coroan o San Xoán de Vilar de Santos

Polo San Xoán, unha morea de veciños de Vilar de Santos déronse cita no bar da vila para recibir o verán e celebrar en compañía a sua chegada entre sardiñas e tradicións.

Pero a cita grande será este sábado na Aldea de Saa, na que este ano celebran a IV Romería de San Xoán.

Nas seguintes fotos podes ver a celebración na vila limiana esta pasada noite.