"Verso suelto", no "verso libre"

Virea “Es un verso suelto, no un verso libre”, es lo que se lleva diciendo de Margarita Robles, la ministra de Defensa del Gobierno de España. Como expresivamente dice el dicho: No hay peor ciego que el que no quiere ver. El Gobierno de España no ha sabido, o no ha querido, ver la realidad en Ceuta, cuando, a los cinco días de la súbita irrupción invasiva, ya hablaba de normalidad y, hoy, 21 días después, es un caos, con cruce de reproches, incluso entre los propios socialistas de Ceuta, invitados a irse al carajo por su propio Gobierno. Pero, en esta crisis, sí se vio un gesto, un saber estar, ¡valentía!, que, aunque no solución, sirvieron de consuelo. Una sensibilidad diferente al comportamiento de sus compañeros, que han ido a la escapada, a salir en la foto, o para que no se diga que no pisaron el terreno en la peor crisis migratoria de España. La señora Margarita Robles, aún perteneciendo desde el 2018 al entorno político de Sánchez, se comportó diferente, en sus horas en Ceuta. Pero una golondrina no hace primavera.

Efectivamente, Margarita Robles es un verso tan suelto, que el mismo Sánchez la trató de “pájara”, pero no es un verso libre"

Ya en 1993 la señora Robles fue Subsecretaria del ministerio de Justicia, con Belloch de ministro de Justicia y Felipe González presidente del Gobierno. Ostenta un currículum intachable, digno para un coherente, eficiente y muy mejorable Gobierno de España. Pero a la hora de la verdad, cuando vas a la política y te encuentras inmerso en la formación que has escogido -se entiende por afinidad ideológica-, tienes que demostrar la debida disciplina a los postulados y gestión política ante los acontecimientos que van apareciendo. De hecho, después de tantos años y tratar con bastantes integrantes de formaciones políticas dispares, todos -absolutamente todos- tuvieron, en algún momento, que plegar velas y guardar la compostura, bajo el obedece o vete. Si no fuera así, enseguida, tacharían a la formación de “Ejército de Pancho Villa”, al avisparse disparidades. Los partidos están muy al tanto, sabedores de que el electorado castiga el desorden y la división. Por eso Moncloa aireó: Margarita “es un verso suelto, no un verso libre”.

Se comenta en bastantes ocasiones, que “fulanito” o “menganito” es un verso suelto, metafóricamente, o sea, que anda por su cuenta, a lo suyo, por libre. Pero la señora Robles, aun militando en un partido, el sanchista -considero que de socialista o socialdemócrata no tiene nada- se ha acomodado ahí; pero por su saber, comportamiento y currículum merece respeto y consideración, ya desde la década de los noventa con Felipe González, demostrando indudables credenciales progresistas y hoy, contra todo pronóstico, es sanchista, cuando Socialismo y Sanchismo no congenian, bastando ver las discrepancias y relaciones entre Felipe González y Sánchez. ¡Sí, hay diferencias! A Margarita no le tembló el pulso a la hora de responder, ante las declaraciones del responsable de Justicia marroquí, que siempre pone en entredicho la soberanía de Ceuta y Melilla como “un asunto pendiente”: “Ceuta y Melilla son españolísimas, no se les toca”, que jamás lo pronunciaría y no pronunciará Sánchez; y tengo dudas que, en su absentismo en La Mareta, no le subiera la bilirrubina al oír a Robles. Por cierto, alguien me podría argumentar, tras “La violación de la integridad territorial en Ceuta” (Sánchez, dixit), ¿cómo no compareció en el Congreso? ¿Existe algo más grave que una violación a la integridad territorial de un país? ¡Todo tiene explicación!: Sánchez ya manifestó en su momento que gobernaría con o sin el poder legislativo. ¡Autócrata! Sólo los cobardes se aíslan, manteniéndose agazapados, tras no ser capaces de proteger la frontera. No hay más nada que decir señoría.

Efectivamente, Margarita Robles es un verso tan suelto, que el mismo Sánchez la trató de “pájara”, pero no es un verso libre. No se puede ser libre en el sanchismo rampante y, sino, que se lo pregunten a los diputados sanchistas por Ceuta. Tendría que estar compareciendo -cuando esto estoy escribiendo- en el Senado, tal como se había comprometido…, pero la señora Robles se ha plegado a la invitación de la Moncloa para no acudir, la tercera en esquivar el Senado. Y, mientras, continúa el drama humano, sanitario, con la ministra de Sanidad acudiendo a Ceuta a provocar y no a arreglar, los médicos claman por cribados de tuberculosis, Sánchez a cuerpo de rey, y que pasen días y caigan panes. Y compañero que se mueva es invitado a irse y se le señala la puerta. ¡Ah! Como me comentó mi amigo, ya ceutí, de mi quinta, que se fue a Ceuta para cumplir la “mili”, fue quedando, y rehízo su vida allí: “Nunca pensei en tanto abandono, ía subir como sempre en agosto a Galicia, pero isto non se pode deixar…”. Dispone de un pequeño comercio. ¡Qué le den al sanchismo ramplón!