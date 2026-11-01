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¿Sabe usted que hay otros alcaldes que se lo montan mejor y celebran Halloween a lo grande y sin faltarle el respeto a nadie?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la celebración de Samaín con respeto en la provincia

Samaín en Vilar de Santos.
Samaín en Vilar de Santos. | La Región

¿Sabe usted que hay otros alcaldes que se lo montan mejor y celebran Halloween a lo grande y sin faltarle el respeto a nadie? ¿Que parece que el Samaín transforma a nuestros políticos? ¿Que el regidor de Vilar de Santos, Marcos Nogueiras, se lo pasó este sábado de miedo (nunca mejor dicho) rodeado de sus vecinos? ¿Que se lo curró mucho e hizo una puesta en escena increíble?

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