Una cabra en Vilardevós da a luz a cuatro cabritos de una tacada
VILARDECERVOS
Una cabra en Vilardecervos (Vilardevós) tiene cuatro cabritos de una tacada y se convierte en la noticia del día en el concello
La naturaleza en la provincia ha vuelto a dejar una escena tan curiosa como poco habitual en Vilardecervos, localidad perteneciente al concello de Vilardevós. Este jueves, una cabra trajo al mundo nada menos que cuatro cabritos de una tacada, un parto múltiple que llama la atención por lo infrecuente de la cifra.
El nacimiento se ha convertido rápidamente en la noticia del día en el municipio, despertando comentarios y simpatía entre los vecinos de la zona. No es habitual que una cabra alumbre a cuatro crías a la vez, por lo que el suceso ha destacado como una nota amable y singular dentro del día a día local.
Ahora queda por ver cómo se las apaña la madre para dar abasto, sacando adelante a los cuatro cabritos en sus primeros días de vida mientras los cuidados y la atención se multiplican.
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