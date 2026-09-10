Encuentran en la frontera con Portugal al hombre mayor que se perdió en un monte de Vilardevós

Los servicios de emergencia localizaron esta pasada madrugada a un hombre de edad avanzada que permanecía desaparecido tras perderse con su vehículo en una zona de monte del municipio de Vilardevós. La voz de alarma saltó poco antes de las 20:00 horas del miércoles, cuando un allegado contactó con el CIAE 112 Galicia para avisar de que el señor se había adentrado en una pista forestal y no era capaz de precisar su ubicación exacta a pesar de mantener contacto telefónico.

Tras la alerta, el 112 Galicia activó un dispositivo de búsqueda en el que participaron la Guardia Civil y Protección Civil. Aunque inicialmente se intentó obtener la geolocalización a través del sistema e-call del coche y del propio servicio de emergencias sin éxito, la clave del rescate fue una llamada canalizada a través de la central de emergencias de Portugal, que permitió transferir las coordenadas de su posición.

El operativo concluyó sobre las 1:00 horas de la madrugada con la localización del vehículo en el entorno de Soutocobo, en plena raya fronteriza con el país vecino. Una dotación sanitaria se desplazó hasta el lugar para atender al hombre y posterior traslado al Hospital de Verín.