Eva Pérez deja el martes la alcaldía de Vilardevós

La alcaldesa de Vilardevós, la socialista Eva Pérez Gamote, tomará posesión en la jornada de hoy como diputada provincial, un paso que marca la antesala de su renuncia al cargo municipal, prevista para el próximo martes 3 de marzo en un pleno extraordinario. Con esta decisión, la regidora culmina la etapa que le correspondía liderar dentro del acuerdo de gobierno alcanzado con la formación independiente Interior Galego Vivo un pacto que permitió arrebatar la alcaldía al PP tras perder su mayoría absoluta en las últimas elecciones. Dicho acuerdo establecía una alcaldía rotatoria basada en el peso de cada socio: dos años y ocho meses de mandato para el PSOE y un año y cuatro meses para los independientes. Por tanto, una vez se formalice su renuncia, será Tamara Balboa quien asuma el bastón de mando del municipio.

Paralelamente a este relevo municipal, Eva Pérez inicia su andadura en la Diputación sustituyendo a Marina Vaz Quintillán, concejala de O Riós. En su primer día en el ente provincial, la nueva diputada se estrenará defendiendo una moción centrada en una reivindicación histórica de su zona: impulsar una solución sostenible para la gestión de residuos en la comarca de Monterrei. La propuesta exige la creación de un centro comarcal específico -ya contemplado en el Plan de Residuos de Galicia- y solicita apoyo técnico y económico a la administración provincial para los concellos afectados mientras esta infraestructura no sea una realidad.

Desde las filas socialistas denuncian la clara desventaja territorial que sufre Monterrei en este ámbito. Actualmente, los vertederos autorizados más cercanos para depositar residuos inertes de construcción y demolición se encuentran a distancias de entre 80 y 120 kilómetros, en localidades como A Rúa o Leiro. Esta situación encarece enormemente el transporte, convirtiendo un trámite ordinario en un coste extraordinario que penaliza tanto las obras públicas municipales como las reformas de los particulares. Además, esta carencia de infraestructuras ha derivado en una problemática que los incendios del pasado verano dejaron al descubierto con la aparición de numerosos vertidos incontrolados en espacios naturales.