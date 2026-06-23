Noche asfixiante en Vilardevós: A Trabe registra la temperatura mínima más alta de Galicia

El arranque del verano ha tomado tintes climatológicos históricos en toda España, consolidando un bloqueo térmico desértico que no dará un solo minuto de respiro a los ciudadanos hasta el jueves. Si la tarde del lunes ya convirtió a la ciudad de Ourense en el techo de la comunidad con 39,6 °C, el fenómeno más extraordinario se vivió durante la madrugada. Según los datos oficiales reflejados en el mapa de MeteoGalicia, la estación de A Trabe, en Vilardevós, alcanzó la mayor temperatura mínima de Galicia tras congelar el mercurio en unos asfixiantes 24,6 °C.

Este valor sitúa a la localidad ourensana en el umbral de la noche ecuatorial, liderando un ránking de temperaturas nocturnas insólitas donde el termómetro se negó a bajar de los 24,0 °C en puntos de Valdeorras como Vilamartín y As Petarelas. La provincia registró así una madrugada insomne que pulverizó los récords de las mínimas más altas para un mes de junio en múltiples estaciones, destacando también los 23,2 °C en el concello de A Mezquita y los 23 °C en A Portela. Al no producirse el habitual enfriamiento nocturno, el suelo y las fachadas de las viviendas han llegado a la jornada de hoy completamente recalentados, actuando como un acumulador que propulsará los termómetros diurnos de forma mucho más rápida.

Mapa publicado por MeteoGalicia en el que se muestran las temperaturas mínimas durante la noche del 23 de junio | MeteoGalicia

Alerta roja en Valdeorras

La Xunta de Galicia ha tomado la decisión de activar el nivel rojo de alerta en la comarca de Valdeorras de cara a este martes. Basándose en los últimos pronósticos de MeteoSalud y Meteogalicia, el Ejecutivo autonómico ha incluido de forma urgente en su mapa de riesgo máximo a los municipios ourensanos de O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá y Vilamartín de Valdeorras.

La entrada en este escenario crítico viene acompañada de medidas restrictivas inmediatas para proteger a la población. A través de la Secretaría Xeral para o Deporte, se ha decretado la suspensión total de toda la actividad deportiva federada y del programa Xogade en espacios exteriores entre las 12:00 y las 20:00 horas en toda la zona afectada. La previsión meteorológica justifica la medida: la masa de aire cálido golpeará con especial dureza el valle del Sil, donde los termómetros podrán alcanzar registros extremos de 39 a 40 grados.