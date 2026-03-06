Tamara Balboa asume la alcaldía para seguir "mellorando Vilardevós e manter a súa esencia rural"

Tamara Balboa ya es la nueva alcaldesa de Vilardevós, tras el pleno de investidura que ha tenido lugar este mediodía en el Concello. Natural de la Vilardecervos, Balboa asume el bastón de mando tras la renuncia el martes pasado de la hasta ahora regidora, la socialista Eva Gamote, y en virtud del acuerdo entre el PSdeG-PSOE e Interior Galego Vivo (IGV) tras las elecciones municipales de mayo de 2023.

El pacto de gobierno incluía una alcaldía rotatoria, con IGV ostentando el último año y tres meses, un reparto proporcional al nuevo de concelleiros obtenidos por cada formación -tres el PSOE y dos IGV-. Gamote pasa ahora a ocupar el puesto de Balboa como teniente de alcaldesa hasta el final del mandato, cargo que compaginará con su recién estrenada condición de diputada provincial.

La nueva alcaldesa recibió el bastón de mando de manos de Gamote tras obtener los votos del PSOE y de IGV. En su discurso, Balboa reconoció la "responsabilidade" del cargo, al que prometió "dedicación total". Reconoció recibir un Concello "mellor do que había cando chegamos", y avanzó su intención de seguir trabajando "pola xente, sobro todo os maiores, mantendo a esencia rural de Vilardevós".

Además, anunció que buscará "construír xuntos e chegar a acordos", buscando las potencialidades de "a gandeiría en extensivo, o mel, a castaña e o viño, mentres melloranos infraestruturas e o abastecemento e saneamento". Unos 60 vecinos llenaron el plenario y aplaudieron a la nueva alcaldesa en varias ocasiones.

Primera alcaldesa de su formación

La nueva regidora se ha convertido en el primer cargo público de IGV en acceder a la alcaldía bajo esas siglas. Se trata de una formación municipalista de izquierdas, fundada en 2022, y que reúne a varias agrupaciones locales del interior de Lugo y Ourense. En el caso de nuestra provincia, también mantienen representación en la vecina Laza, donde concurrieron a las municipales coaligados con Xuntos por Laza. Obtuvieron tres concelleiros y son la primera fuerza de la oposición. A la investidura acudieron los compañeros lazanos, así como concelleiros de la misma de Manzaneda y Chandrexa.