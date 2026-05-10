Amenazas en una huerta de Vilariño de Conso: “Se entro, envólvote, que contigo podo”

Una mujer intentó acceder el 12 de julio de 2025 a una huerta con intención de amedrentar a la persona que allí se encontraba, a la que le dijo: “Se entro, envólvote, que contigo podo”; “te vas a quedar viuda más pronto que tarde”. Esta situación causó a la amenazada tanto nerviosismo como temor. El episodio no se quedó ahí, ya que solo cinco días después sucedió una situación parecida.

El 17 de julio, acudió a la casa de la mujer, ubicada en Vilariño de Conso, y se acercó a ella en tono intimidatorio, profiriéndole insultos y gritándole, ya que un día antes la había denunciado. También tuvo un episodio similar con un hombre el 16 de julio, al que insultó.

Los hechos llegaron a juicio en el Tribunal de Instancia de A Pobra de Trives. La declaración de la denunciante fue corroborada por el testimonio de dos vecinos, del que se desprende que existieron expresiones amenazantes.

Por todo ello, la acusada fue condenada por dos delitos leves de amenazas a pagar una multa de 360 euros. Su defensa recurrió esta decisión ante la Audiencia Provincial, cuyos magistrados ratificaron la decisión de la jueza de instancia al considerar que valoró correctamente la prueba. “El anuncio de "se entro envólvote, que contigo podo’" y "te vas a quedar viuda pronto que tarde", portando un palo, constituyen el anuncio de un mal que constituye delito y susceptible de causar intimidación en el destinatario de las mismas”, señala el fallo del alto tribunal ourensano.