Llega la XXXVII Festa do Cabrito a Vilariño de Conso

El cabrito volverá a reinar en las Tierras del Invernadoiro y lo hará el gran Sábado de Entroido, 14 de febrero, en una de las citas gastronómicas y culturales más emblemáticas del interior ourensano. Vilariño de Conso se prepara así para acoger la trigésimo séptima edición de esta fiesta, que cada año reúne a cientos de visitantes atraídos por la tradición, la música y el buen comer.

Las instalaciones del pabellón municipal de Vilariño de Conso, junto con la carpa anexa situada a orillas del río Cenza, serán el epicentro de esta jornada festiva. Como es tradición, la celebración arrancará con el desfile de fuliones, donde el estruendo de bombos y el sonido de las guadañas marcarán el ritmo del Entroido, acompañados por la figura más emblemática del municipio: el boteiro, símbolo indiscutible.

Tras el recorrido llegará uno de los momentos más esperados de la jornada, el festín gastronómico, en el que el cabrito será el gran protagonista. Junto a él, los asistentes podrán degustar otros productos de cercanía como el chorizo, los cachelos o el montonico, el dulce por excelencia de Vilariño de Conso, elaborado siguiendo una receta tradicional transmitida de generación en generación.

Las entradas para esta cita gastronómica de obligada asistencia ya se encuentran a la venta por un precio de 30 euros -5 euros para los menores de entre uno y cuatro años-. Los tickets pueden adquirirse de forma presencial en distintos puntos de la comarca, como el Albergue de Vilariño de Conso, Supermercados Onda o el Bar Foliada. También están disponibles en el bar Emigrante de Viana do Bolo, el restaurante Bruma de A Gudiña, la carnicería Nogueira de A Rúa y Deportes Trisport de O Barco de Valdeorras.

Además, para facilitar el acceso a todas aquellas personas interesadas, existe la posibilidad de adquirir las entradas mediante transferencia bancaria, utilizando el número de cuenta que se facilita a través de las redes sociales.

Esta fiesta del cabrito no sólo es una exaltación gastronómica, sino también una oportunidad para poner en valor el Entroido tradicional, consolidándose como una de las celebraciones más destacadas del invierno en el oriente orensano, que este año debuta como Fiesta de Interés Turístico Nacional.