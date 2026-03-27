Vilariño de Conso, escenario vivo del renacer del pastoreo

Los aprendices de pastores se empiezan a relacionar con las cabras de la cabaña de Vilariño de Conso.

El cuidado del ganado en las tierras del Cenza constituye un modo de vida transmitido de generación en generación. Desde la Asociación de Criadores de Ovino y Caprino de Galicia (OVICA) han elegido este enclave no sólo por su riqueza natural, sino también “polas facilidades que nos brindou a entidade local”, para poner en práctica su Escola de Pastores.

Hace apenas dos semanas, esta iniciativa echaba a andar en Xinzo de Limia, impulsada por OVICA en colaboración con la Consellería de Medio Rural, coincidiendo con el Año internacional de los Pastizales y Pastores. Pionera en Galicia, su principal objetivo es favorecer el relevo generacional en la ganadería extensiva, al tiempo que contribuye a profesionalizar y dignificar el oficio del pastoreo, además de dinamizar el territorio. Aunque en un primer momento fueron menores las plazas ofertadas, fue necesario aumentarlas para dar respuesta a la gran demanda.

Acariciando un cabrito en el interior de la explotación. | Xesús Fariñas

En el corazón de Ourense, los 25 pastores gallegos en formación están descubriendo un vínculo profundo con la tierra, las montañas y un oficio ancestral.

El programa se desarrollará hasta el próximo mes de julio y contempla un total de 570 horas lectivas, combinando formación teórica con prácticas que se llevarán a cabo, en su mayor parte, en el municipio de Vilariño de Conso.

Los participantes se desplazaron hasta una explotación de caprino en Sabuguido para conocer a un criador

La jornada inaugural tuvo lugar en la Casa Consistorial, donde la alcaldesa, Melisa Macía, dio la bienvenida a los alumnos y destacó el impacto positivo del proyecto en la localidad, subrayando su potencial para fijar población, generar oportunidades laborales y contribuir a la revitalización del medio rural. Durante su intervención, puso en valor la importancia de iniciativas como esta para garantizar el futuro del sector primario y reforzar el vínculo entre tradición e innovación.

A continuación, Cristina Díaz, técnica de OVICA y responsable de la iniciativa, impartió una sesión centrada en la dinamización del medio rural y el asociacionismo en el sector ovino y caprino en Galicia. A lo largo de su exposición, abordó los principales retos a los que se enfrenta el sector en la actualidad, haciendo especial hincapié en la necesidad de fomentar la cooperación entre profesionales, mejorar la comercialización de los productos y apostar por modelos de producción sostenibles y rentables.

Durante la tarde, tras un breve recorrido por el lugar que les permitió acercarse a la realidad del municipio, los participantes se desplazaron hasta una explotación de caprino en Sabuguido. Allí tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano la experiencia de un criador, profundizando en los desafíos y oportunidades del sector, así como en la importancia del asociacionismo, uno de los ejes fundamentales abordados durante la formación matinal.

Los futuros pastores continuarán su estancia en las tierras del Invernadoiro durante la jornada de hoy para visitar una explotación de ovino. “Consideramos que Vilariño de Conso é o enclave ideal para desenvolver a práctica da nosa formación. Teñen un sector fortalecido, unha tradición secular de pastoreo e dende o momento cero ofreceron tódalas facilidades posibles ao noso alumnado”, explicaba Cristina Díaz.