Xinzo tendrá su propia escuela de pastores

La Consellería do Medio Rural, en colaboración con la Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia (Ovica) y la Fundación La Caixa, presentará este jueves, 29 de enero, la escuela de pastores de Xinzo de Limia, un proyecto que permitirá a los alumnos realizar prácticas en granjas de 19 concellos distintos de la provincia de Ourense

Rebaño de ovejas en extensivo en la provincia. | Ovica

La Consellería do Medio Rural pondrá en marcha una escuela de pastores, una iniciativa que contará con una parte teórica y otra con prácticas en granjas de la provincia de Ourense.

La Axencia Galega da Calidade Alimentaria pone en marcha esta iniciativa, que se presentará este jueves en Xinzo de Limia, en colaboración con la Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia (Ovica). Incluye formación específica sobre pastoreo y cuenta con la colaboración de la Fundación La Caixa.

"El impulso de esta oferta formativa, además de favorecer la incorporación de profesionales dedicados al pastoreo, contribuye a potenciar este tipo de cría en extensivo que crea una barrera natural frente a los incendios forestales y promueve un monte gestionado y productivo", destaca la Xunta en un comunicado.

Esta formación oficial constará de una parte teórica de 250 horas sobre aptitud empresarial agraria especializada. También otra parte práctica de 320 horas, que se ofrecerá entre los meses de marzo y julio y de septiembre a octubre.

Los alumnos podrán realizar prácticas, gracias a la colaboración de los ganaderos de Ovica, en granjas de los municipios ourensanos de: A Gudiña, A Mezquita, Baltar, Castrelo do Val, Chandrexa de Queixa, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Os Blancos, Riós, Sarreaus, Trasmiras, Verín, Viana do Bolo, Vilar de Barrio, Vilardevós, Vilariño de Conso y Xinzo de Limia.

