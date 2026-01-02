Al menos 50 tractores se concentran en protesta contra la PAC y Mercosur en Xinzo

Decenas de tractores se concentran en la zona de O Toural en Xinzo

La Asociación do Sector Primario de Galicia (ASPG), integrada por más de 150 agricultores ourensanos, extendió a Xinzo de Limia la protesta que convocaron el pasado 29 de diciembre en la capital, donde aún permanecen decenas de tractores en el entorno del céntrico parque de San Lázaro.

Más de 70 tractores comenzaron el viernes por la mañana a ocupar la explanada frente al parque do Toural, bloqueando el paso de los vehículos en señal de protesta. Sus integrantes afirman que seguirán aparcados “polo menos ata o luns ou o martes”. La concentración, que no fue comunicada a la Subdelegación del Gobierno, ha estado supervisada por la Guardia Civil.

De fondo, las mismas demandas que ya tomaron las calles ourensanas, como condiciones “dignas” para su trabajo, rechazo al futuro acuerdo comercial con el Mercosur y a los recortes de la PAC, y la exigencia del cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, para que no se puedan vender patatas “por debaixo do custo de produción”.

Javier Losada, agricultor limiano y miembro de la directiva de ASPG, asegura que decidieron movilizarse en Xinzo a raíz “da reunión co subdelegado do Goberno, xa que vimos pouca predisposición. Aínda non sabemos que faremos cos tractores que temos aquí, pero se para a semana que vén non temos unha resposta ás nosas demandas, nós non imos quedar quietos. Queremos escoitar solucións”.

Por su parte, Miguel Gómez, presidente de la asociación, ha explicado que el lunes se reunirán en Ourense con responsables del Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga).

Más concentraciones

También estaba previsto que se movilizaran con sus vehículos ganaderos y agricultores de Chandrexa de Queixa, Maceda, Manzaneda y Montederramo.