Abogados Cristianos lleva a la Justicia la “profanación" de la iglesia de Parada de Ribeira

NUEVA BENDICIÓN

Abogados Cristianos judicializa el robo y profanación del templo, en el que se sustrajeron piezas de gran valor histórico y religioso como una cruz procesional del siglo XVIII

Momentos del acto de purificación y bendición celebrado en la iglesia parroquial de Parada de Ribeira tras la sustracción de sus piezas litúrgicas
Momentos del acto de purificación y bendición celebrado en la iglesia parroquial de Parada de Ribeira tras la sustracción de sus piezas litúrgicas | Comunicación Xinzo de Limia

La Fundación Española de Abogados Cristianos presentó una denuncia ante el Tribunal de Instancia de Xinzo de Limia contra los responsables del “asalto y profanación” de la iglesia de Parada de Ribeira, en Xinzo de Limia. El asalto tuvo lugar, como contó este periódico, durante la madrugada del 7 de agosto, aprovechando que el templo se encontraba cerrado y sin actividad litúrgica.

A la mañana siguiente, la sacristana encontró el templo abierto y comprobó que numerosos objetos de enorme valor histórico, artístico y religioso habían sido sustraídos. Entre las piezas robadas se encuentra una cruz procesional de plata del siglo XVIII.

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