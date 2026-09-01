Abogados Cristianos lleva a la Justicia la “profanación" de la iglesia de Parada de Ribeira

Momentos del acto de purificación y bendición celebrado en la iglesia parroquial de Parada de Ribeira tras la sustracción de sus piezas litúrgicas

La Fundación Española de Abogados Cristianos presentó una denuncia ante el Tribunal de Instancia de Xinzo de Limia contra los responsables del “asalto y profanación” de la iglesia de Parada de Ribeira, en Xinzo de Limia. El asalto tuvo lugar, como contó este periódico, durante la madrugada del 7 de agosto, aprovechando que el templo se encontraba cerrado y sin actividad litúrgica.

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A la mañana siguiente, la sacristana encontró el templo abierto y comprobó que numerosos objetos de enorme valor histórico, artístico y religioso habían sido sustraídos. Entre las piezas robadas se encuentra una cruz procesional de plata del siglo XVIII.