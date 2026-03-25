Xinzo inicia tres días de exaltación de la patata

La patata, el producto estrella de la comarca de A Limia, se convertirá en la protagonista durante los tres días del evento “Ruralmente. Pataca de Galicia”, una iniciativa desarrollada por el GDR Limia-Arnoia que busca promover la innovación, el intercambio de conocimiento y la puesta en valor de los productos agroalimentarios locales amparados bajo los sellos de calidad como las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP).

Sera hoy cuando el evento, desarrollado en la Casa da Brea en Piñeira Seca, abra sus puertas por primera vez para reunir a especialistas, personal investigador, productores y entidades vinculadas al ámbito rural para reflexionar sobre el papel de los productos de calidad en la economía rural y los principales desafíos del sector agroalimentario en la comarca.

A las 10,00 horas el espacio abrirá sus puertas, recibiendo a los visitantes antes de la sesión de la Escola de Sarreaus sobre la alimentación saludable y de proximidad, antes del relatorio “A transformación da pataca” y la visita a la empresa Patatas Guays. Será por la tarde, a partir de las 17,00 horas, cuando el espacio vuelva a abrir sus puertas para inaugurar una exposición fotográfica y la visita a la aldea de Piñeira Seca.

Próximos días

Durante los próximos días, jueves 26 y viernes 27 de marzo, las actividades continuarán en la pequeña aldea limiá. El jueves estará centrado en los productores de la IXP Pataca de Galicia, pensado como una jornada de encuentro y puesta en valor del sector, incluyendo la apertura institucional, actuaciones musicales y showcookings. Será el viernes 27 cuando las actividades se abran a todos los públicos. Por la mañana se realizarán diferentes relatorios y por la tarde tendrá lugar la gala de los Premios Semente.