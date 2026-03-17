La N-525 sigue siendo la más peligrosa de las vías de Ourense

La provincia de Ourense registra seis tramos en la lista de las carreteras de mayor riesgo del país, según el informe elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Tomando como referencia los datos de volumen de circulación, accidentes y siniestralidad del Ministerio de Transportes durante el período 2020-2024, la carretera N-525 sería la vía con mayor riesgo de circulación en la provincia, pues en ella se localizan cinco puntos críticos. El kilómetro 131, ubicado en el término municipal de A Gudiña contabiliza en este período cinco accidentes y seis víctimas, lo cual lo sitúa como el más peligroso de Ourense, y en el puesto 71 del raquin nacional.

En la vía hay cuatro puntos más en este listado: los kilómetros 157 y 159 (entre Riós y Verín) que suman un accidente y una víctima cada uno. El kilómetro 171, en el término municipal de Monterrei, registra dos siniestros y tres afectados. Otros dos accidentes, con cuatro víctimas ocurrieron en el kilómetro 181, dentro del término municipal de Cualedro.

Estos son los tramos comprometidos:

Tramos peligrosos. | La Región

Tramos compartidos

Otra de las vías ourensanas con alto peligro es la carretera N-120, que AEA incluye en el kilómetro 94, en el municipio de Nogueira de Ramuín con un accidente y un damnificado. Esta vía, que permite llegar desde Ourense hasta la comarca de Valdeorras, tiene otro punto conflictivo en su trayecto por Lugo, concretamente dentro del municipio de Sober, donde se registraron dos accidentes y dos víctimas a la altura del kilómetro 528.

El otro punto de alta siniestralidad que afecta especialmente a Ourense se localiza en la N-541, que permite llegar a Pontevedra. En esta vía, próximo al núcleo urbano de Cerdedo, se encuentra el kilómetro 63, un lugar donde se han registrado cinco siniestros y siete víctimas.

Galicia contabiliza un total de 17 tramos en este documento de evaluación viaria, donde, en los últimos cinco años analizados, han ocurrido un total de 65 accidentes viales. Estos siniestros dejaron un saldo total de 82 víctimas. A nivel nacional, el informe identifica 295 kilómetros de riesgo repartidos en 67 vías de 45 provincias españolas; que suman un total de 1.752 accidentes y 2.497 víctimas, estando el punto más peligroso en Alicante.