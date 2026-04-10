Cinco proyectos para el futuro auditorio de Xinzo, una "demanda histórica"

El salón de plenos del Concello de Xinzo de Limia acogió este jueves la presentación de las cinco propuestas arquitectónicas para construir un auditorio, diseños que buscarán transformar el antiguo campo da feira y saldar una “demanda histórica” con la vida cultural, musical y asociativa la villa, la única gran localidad ourensana sin esta infraestructura.

Ahora se abre un periodo en el que los responsables municipales evaluarán los proyectos, diseñados por grupos de alumnos de quinto curso de Arquitectura de la universidad privada Centro de Estudos Superiores Universitarios de Galicia (Cesuga), en virtud de un convenio a coste cero para las arcas municipales. Además, la ciudadanía también podrá escoger su diseño favorito.

Marcos Argibay, Venancio Salcines, Amador Díaz, Antonio Fernández y Silvia Blanco. | Belén Vázquez Merayo

El alcalde, Amador Díaz, agradeció la colaboración institucional de Cesuga y destacó que sus ideas aportan “talento e innovación” para recuperar un espacio “en desuso” que actualmente presenta condiciones “moi mellorables”. Díaz subrayó que, tras el esfuerzo creativo de los estudiantes, la responsabilidad de la administración será ahora obtener la “financiación necesaria” para convertir en realidad el diseño que finalmente sea seleccionado.

Por su parte, el presidente de Cesuga, Venancio Salcines, vinculó la presencia de la institución académica en Xinzo con una filosofía de aprendizaje en la que los alumnos “abandonan las aulas para introducirse en el mundo real, y seducen a los vecinos a través de sus proyectos e ideas”. La directora del Grado de Arquitectura, Silvia Blanco, detalló que las propuestas son el resultado de meses de trabajo por parte de “un equipo de 30 persoas”.

Presentaciones

Estudiantes de Cesuga responsables de los proyectos junto a las maquetas, acompañados por docentes de Arquitectura. | Belén Vázquez Merayo

Los estudiantes fueron desgranando, con presentaciones y vídeos, sus propuestas ante vecinos y miembros de la corporación. Los cinco proyectos, que llevan por título “Feira e auga”, “A miñoca da Limia”, “Caixa luminosa”, “Cinco calles + dos pieles” y “Os palcos suspendidos”, han tenido que superar el reto técnico de trabajar sobre una parcela ubicada junto al río Limia y el pabellón municipal, en una zona inundable.

Pese a que cada diseño ofrece enfoques distintos a nivel estético y de aprovechamiento del espacio, todos destacan por su polivalencia y capacidad de adaptación a distintos usos, apostando por la sostenibilidad e integrando las estructuras ya existentes con aulas polivalentes, espacios de restauración y eventos, con el auditorio como eje central.

Trandeiras, el siguiente

Vecinos, concelleiros y alumnos visitaron la exposición de los proyectos. | Belén Vázquez Merayo

El acto concluyó con la inauguración de una exposición en la Casa da Cultura, donde los vecinos podrán contemplar las maquetas e infografías de los proyectos todo abril. Esta iniciativa marca solo el inicio de colaboración entre el Concello y la Cesuga. El mes que viene se dará a conocer la nueva identidad visual del municipio, mientras que en junio se presentarán las propuestas de puesta en valor del patrimonio del Mosteiro de Trandeiras, coincidiendo con la segunda fase de las obras de mejora.