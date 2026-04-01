La Plaza de Abastos de Xinzo de Limia prevé su apertura para verano

La capital antelana encara la recta final de la renovación de su Plaza de Abastos, con la vista puesta en la meta, marcada para el periodo estival.

En pleno ordinario celebrado ayer en el municipio limiao, la corporación municipal votó la aprobación inicial de la ordenanza que regula las tasas que deberán abonar los interesados en instalar un establecimiento en la nueva Plaza de Abastos, saliendo favorable con las abstenciones del Bloque Nacionalista Gallego y el PSdeG-PSOE.

Así, la ordenanza fija el precio mensual de los locales, de 18 metros cuadrados, en 90 y 70,8 euros, dependiendo de si cuentan con cámara de frío o no. Además, el municipio ha fijado la duración de la concesión en 10 años, cifrando el canon en 1.089 euros, que podrá ser abonado de forma fraccionada en los dos primeros años.

El espacio contará con 12 puestos, que además de acoger establecimientos habituales como fruterías, pescaderías o carnicerías, incluirá taperías, locales de comida para llevar y un espacio no alimentario.

La Plaza de Abastos aspira a convertir el enclave en el corazón comercial de la villa, apoyándose en la renovación de las vías aledañas, así como la creación de nuevos aparcamientos públicos cercanos. El proyecto de renovación cuenta con una inversión total de 685.000 euros, una suma en la que participan tanto la Xunta de Galicia y la Diputación de Ourense, como el propio Concello.

Apuesta necesaria

Durante su turno de palabra, el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Camilo Vila, afirmó que “a aposta pola Plaza de Abastos era necesaria e o que necesita agora son negocios”, apuntando a la “ausencia de máis información do resultado final das obras ou do servizos que vai ter” y aclarando que “ao final páganse esas taxas polos servizos que ofrece”.

Elvira Lama, la portavoz del PSdeG, enfatizó en el fracaso en el modelo de la Plaza de Abastos tras el cierre de la antigua -ahora convertida en el Museo Galego do Entroido- y la construcción de esta, en la que durante su último año de vida antes de la renovación solo albergaba dos comercios. “Pasamos de 29 postos pequenos a 12 (…) desexamos que se enchan pronto e que permanezan no tempo, xa que iso sería síntoma de que a vila segue funcionando”, aclaró Lama.

Lama no entró a valorar los precios: “Non nos parecen nin altos nin baixos”, especificando que si bien en otros concellos el coste es mucho más alto, también lo es inferior. “Deberan ter feito un estudo económico comparativo máis polo muído”.

El regidor local afirmó que además de llenar los puestos, el Concello apostará por su continuidad con “asesoramento e formación dos placeiros”. Respecto a los servicios, Díaz adelantó que se firmará un segundo convenio para una nueva intervención en el edificio de “preto de 200.000 euros”, para incluír servicios que “houbo que sacar inicialmente do proxecto como o aire acondicionado e a calefacción”, aclarando que se “poderán incorporar rápidamente e sen paralización”. “O remate das obras será entre maio e xuño”, dijo, apuntando que será el primer “mercado de excelencia da provincia”.