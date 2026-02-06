¿Sabe usted que el Concello de Xinzo se desmarca de la Subdelegación del Gobierno y de su negativa a autorizar nuevos cortes de tráfico por el centro de la villa para el desfile del Entroido?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, las diferencias entre el Concello de Xinzo y la Subdelegación del Gobierno por el Entroido
¿Sabe usted que el Concello de Xinzo se desmarca de la Subdelegación del Gobierno y de su negativa a autorizar nuevos cortes de tráfico por el centro de la villa para el desfile del Entroido? ¿Que ellos son partidarios de que nada ni nadie entorpezca una de las citas más esperadas del año? ¿Y que se buscarán las alternativas necesarias y las innecesarias para cumplir con la tradición?
