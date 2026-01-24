ÚLTIMA HORA
¿Sabe usted que los entroideiros de corazón no se amedrentan ante las inclemencias del tiempo?

Hoy, en el Quen cho dixo, que el clima no para el Entroido de Xinzo

Entroido en la nieve
Entroido en la nieve | La Región

¿Sabe usted que los entroideiros de corazón no se amedrentan ante las inclemencias del tiempo? ¿Que contra viento y marea, o nieve en este caso, el Entroido de Xinzo seguirá adelante? ¿Que, por lo menos, es lo que invitan a pensar algunas de las artistadas que los vecinos han hecho durante la jornada pasada? ¿Y que habrá que abrigarse, pero el Sentimento no entiende de barreras?

