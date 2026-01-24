¿Sabe usted que los entroideiros de corazón no se amedrentan ante las inclemencias del tiempo? ¿Que contra viento y marea, o nieve en este caso, el Entroido de Xinzo seguirá adelante? ¿Que, por lo menos, es lo que invitan a pensar algunas de las artistadas que los vecinos han hecho durante la jornada pasada? ¿Y que habrá que abrigarse, pero el Sentimento no entiende de barreras?

