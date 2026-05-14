Os máis cativos de Xinzo encheron o “Angel Cocho”

"UN CONCERTO DE PELÍCULA"

O auditorio Ángel Cocho da Casa da Cultura de Xinzo de Limia converteuse esta semana no epicentro da actividade educativa e lúdica para os escolares da vila

A actuación para os cativos de Xinzo.
O auditorio Ángel Cocho da Casa da Cultura de Xinzo de Limia encheuse este mércores de música co concerto didáctico “Un concerto de película”, interpretado polo alumnado do Conservatorio para os cativos dos CEIP Carlos Casares e Rosalía de Castro. Ademais, o auditorio acolleu o martes o espectáculo “Chaves Invisibles”, no que os cativos descubriron o legado da escritora e xornalista Begoña Caamaño, a quen se lle dedica esta edición das Letras Galegas.

