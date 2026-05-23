CEIP ROSALÍA DE CASTRO
Xinzo pecha as Letras con “O bosque animado”
A Biblioteca Pública Antelana acolleu este xoves unha actividade de animación á lectura na que participaron arredor de cincuenta alumnos e alumnas do CEIP Rosalía de Castro de Xinzo de Limia. A proposta consistiu nun contacontos inspirado na obra “O bosque animado”, de Wenceslao Fernández Flórez, que estivo dirixido e escenificado por Eduin Arias Ruiz e Alejandra Gómez Gómez, voluntarios da biblioteca.
A sesión desenvolveuse nun ambiente participativo e cheo de entusiasmo, no que o alumnado puido achegarse á literatura galega a través da narración oral e da interpretación escénica. “A actividade fomentou a imaxinación, o interese pola lectura e a interacción dos máis pequenos coa cultura e os libros”, explican dende a organización.
Os responsables da actividade destacaron a excelente acollida que adoitan recibir as iniciativas culturais e educativas impulsadas polos diferentes voluntarios da Biblioteca Pública Antelana, “especialmente entre o os máis pequechos da vila”.
Con esta actividade, e coa presentación onte venres do libro “Queda moito por sachar”, de Xosé Manuel del Caño -acto no que tamén participou o arqueólogo ourensán José María Eguileta-, péchase o ciclo de propostas organizadas pola Concellería de Cultura de Xinzo de Limia para conmemorar as Letras Galegas 2026.
Desde a Concellería de Cultura, Lingua e Xuventude quixeron agradecer a implicación da bibliotecaria, do equipo de voluntariado da biblioteca, así como a colaboración do profesorado e do alumnado do CEIP Rosalía de Castro, destacando o labor conxunto para manter viva a cultura galega e fomentar o amor pola lectura.
Outras vilas continúan tamén durante esta fin de semana coas actividades para conmemorar as Letras.
