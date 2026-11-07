La falsificación vuelve a poner en alerta a Xinzo y Verín: "Outra vez pola roupa?"

El incansable sonido del helicóptero de la Guardia Civil sorprendió a muchos vecinos de Xinzo de Limia, Verín y A Gudiña a primera hora de la mañana de este viernes. Y es que el cuerpo realizó una operación conjunta con la Guarda Nacional Republicana (GNR) lusa, vinculada a delitos contra la propiedad industrial según fuentes cercanas a la investigación, y que conllevó intervenciones de los agentes al menos en Xinzo de Limia y Verín.

La puerta arrancada del portal 66 en Xinzo de Limia. | La Región

Eran cerca de las 6,00 horas cuando casi una veintena de guardias civiles con pasamontañas, equipos cinológicos y agentes de paisano cercaban los portales 108 y 77 de la avenida de Portugal, en Verín, y el portal 66 de la avenida de Madrid, en Xinzo de Limia, donde forzaron la puerta para acceder al interior del edificio.

En las dos villas el revuelo llegó rápido a los vecinos, quienes hicieron sus primeras cábalas sobre el motivo de tal despliegue. “Coido que será pola roupa, coma sempre”, explicaba un vecino de Xinzo de Limia mientras tomaba tranquilamente su café en el bar al otro lado de la carretera, a escasos metros y con una panorámica perfecta. El bar es uno de los más concurridos de la villa antelana, por lo que no fueron pocos los clientes que pasaron a lo largo de la jornada.

Agentes encapuchados dentro del portal en Xinzo. | Xesús Fariñas

Los precedentes sentaban las bases de la mayoría de las elucubraciones entre café y café. La falsificación de artículos era la hipótesis principal. Y parece que no estaban muy equivocados, aunque a primera hora de la mañana la Guardia Civil informó que existía una investigación en curso en fase de explotación, por lo que no podían resolver sus sospechas.

La pregunta que los viandantes hacían a los que allí veían la escena era recurrente: “Elogo que pasou?”, pero siempre acompañada de la misma coletilla, “Outra vez pola roupa?”. Los agentes de la Guardia Civil metieron en varios vehículos diferentes mochilas y bolsas, aunque se desconoce el contenido de estas. Y es que algunos vecinos curiosos se detenían incluso a preguntar a los propios agentes; o pasaban dos y tres veces para fijarse detenidamente en la situación: Un portal abierto de par en par custodiado por la Guardia Civil. Además de eso, nada extraño a la vista.

La Guardia Civil trabaja bajo secreto de actuación por lo que no ha confirmado número de detenidos ni material incautado

La Guardia Civil no ha confirmado el número de detenidos ni el material incautado, por lo que al cierre de esta edición aún se desconoce si la operación continúa en curso, ya que a última hora de la tarde de ayer informaban de que había secreto de actuación. Para llevar a cabo este tipo de actuaciones -registros en viviendas, detenciones o incautaciones de material-, se requiere investigación previa y los indicios necesarios, por lo que se trata de una fase avanzada de la investigación.

Antecedentes

Ninguna de las villas es ajena a la falsificación. Ambas cuentan con antecedentes relacionados con este delito, siendo que a principios del pasado mes de octubre, la Audiencia Provincial de Ourense ratificó condenas a los responsables y empleados de la empresa Juncar S.L. por distribución de prendas falsificadas a gran escala. Dos años y seis meses de prisión fue la condena del administrador de la sociedad, siendo un año de cárcel para los tres empleados, además de una multa de 40.446 euros.

El ex Imán de Xinzo fue condenado a seis meses de prisión tras haberle incautado en febrero de 2015 polos de Ralph Lauren

Fue en agosto de 2020 cuando, dentro de una furgoneta averiada, la Guardia Civil intervino en Xinzo de Limia 741 paquetes de ropa interior falsificada. Además, encontraron prendas las cuales no se pudieron acreditar judicialmente como falsas. El caso se sopesó cifrando el perjuicio económico para las marcas Calvin Klein, Puma y Adidas en un total de 10.391 euros.

Posteriormente, en noviembre de 2021, el ex imán de Xinzo fue condenado a seis meses de prisión y una multa de doce meses, a razón de cinco euros al día, además de abonar a The Polo Lauren Company una indemnización de 9.207 euros, tras haberle incautado en febrero de 2015 polos de dicha marca, y que, según los peritos, el logo de la marca era casi idéntico, hasta tal punto que había que ser docto en la materia para distinguirlos.