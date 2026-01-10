ÚLTIMA HORA
Cortada la A-52, en Trasmiras, por una tractorada
Los agricultores charlan mientras bloquean la A-52 con sus tractores.
Los agricultores charlan mientras bloquean la A-52 con sus tractores. | Marcos Atrio

Galería | Las protestas de los tractoristas en la A-52, en imágenes

SECTOR AGRARIO

La Región
Publicado: 10 ene 2026 - 15:32 Actualizado: 10 ene 2026 - 15:41

Desde primera hora de la madrugada la A-52 se encuentra cortada a la altura de Transmiras por los tractoristas en protesta al acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y Mercosur para permitir el libre comercio con los países de Mercosur.

Con esto los agricultores gallegos quieren que desde los organismos oficiales se les proteja. No solo los tractores impiden el paso de los vehículos sino también rollos de paja o paja prendida en fuego.

Galería | Las protestas de los tractoristas en la A-52 contra el acuerdo comercial con Mercosur, en imágenes
1/16 Desde primera hora de la madrugada columnas de fuego y humo cortan la A-52. / Marcos Atrio
Galería | Las protestas de los tractoristas en la A-52 contra el acuerdo comercial con Mercosur, en imágenes
2/16 Los tractores con las luces encendidas durante la jornada de madrugada de su protesta contra el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. / Marcos Atrio
Galería | Las protestas de los tractoristas en la A-52 contra el acuerdo comercial con Mercosur, en imágenes
3/16 Paja, tractores y palos, elementos usados por los agricultores en su bloqueo de la A-52. / Marcos Atrio
Galería | Las protestas de los tractoristas en la A-52 contra el acuerdo comercial con Mercosur, en imágenes
4/16 Los agricultores prenden fuego a ramas para mantener cortada la A-52. / Marcos Atrio
Galería | Las protestas de los tractoristas en la A-52 contra el acuerdo comercial con Mercosur, en imágenes
5/16 Grandes rollos de paja dominan sobre el asfalto de la A-52. / Marcos Atrio
Galería | Las protestas de los tractoristas en la A-52 contra el acuerdo comercial con Mercosur, en imágenes
6/16 Plano general de la A-52 cortada por los tractoristas a la altura de Trasmiras. / Marcos Atrio
Galería | Las protestas de los tractoristas en la A-52 contra el acuerdo comercial con Mercosur, en imágenes
7/16 Los tractores descansan tranquilamente en la A-52. / Marcos Atrio
Galería | Las protestas de los tractoristas en la A-52 contra el acuerdo comercial con Mercosur, en imágenes
8/16 Paga y fuego, las protestas de los agricultores contra el acuerdo con Mercosur. / Marcos Atrio
Galería | Las protestas de los tractoristas en la A-52 contra el acuerdo comercial con Mercosur, en imágenes
9/16 Los agricultores queman neumáticos para crear grandes columnas de fuego en forma de protesta. / Marcos Atrio
Galería | Las protestas de los tractoristas en la A-52 contra el acuerdo comercial con Mercosur, en imágenes
10/16 El humo del fuego domina el cielo sobre la A-52. / Marcos Atrio
Galería | Las protestas de los tractoristas en la A-52 contra el acuerdo comercial con Mercosur, en imágenes
11/16 Uno de los agricultores posa ante la cámara. / Marcos Atrio
Galería | Las protestas de los tractoristas en la A-52 contra el acuerdo comercial con Mercosur, en imágenes
12/16 La paja también sirve para echarse un descanso entre las protestas en la A-52. / Marcos Atrio
Galería | Las protestas de los tractoristas en la A-52 contra el acuerdo comercial con Mercosur, en imágenes
13/16 Los organizadores observan el panorama. / Marcos Atrio
Galería | Las protestas de los tractoristas en la A-52 contra el acuerdo comercial con Mercosur, en imágenes
14/16 La Guardia Civil llegó para negociar con los agricultores con el objetivo de levantar el bloqueo lo antes posible. / Marcos Atrio
Galería | Las protestas de los tractoristas en la A-52 contra el acuerdo comercial con Mercosur, en imágenes
15/16 Lucha y unión mostradas en la A-52 por los agricultores. / Marcos Atrio
Galería | Las protestas de los tractoristas en la A-52 contra el acuerdo comercial con Mercosur, en imágenes
16/16 Los agricultores delante de sus tractores con gesto serio. / Marcos Atrio

