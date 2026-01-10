Galería | Las protestas de los tractoristas en la A-52, en imágenes
SECTOR AGRARIO
Desde primera hora de la madrugada la A-52 se encuentra cortada a la altura de Transmiras por los tractoristas en protesta al acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y Mercosur para permitir el libre comercio con los países de Mercosur.
Con esto los agricultores gallegos quieren que desde los organismos oficiales se les proteja. No solo los tractores impiden el paso de los vehículos sino también rollos de paja o paja prendida en fuego.
1/16Desde primera hora de la madrugada columnas de fuego y humo cortan la A-52./Marcos Atrio
2/16Los tractores con las luces encendidas durante la jornada de madrugada de su protesta contra el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur./Marcos Atrio
3/16Paja, tractores y palos, elementos usados por los agricultores en su bloqueo de la A-52./Marcos Atrio
4/16Los agricultores prenden fuego a ramas para mantener cortada la A-52./Marcos Atrio
5/16Grandes rollos de paja dominan sobre el asfalto de la A-52./Marcos Atrio
6/16Plano general de la A-52 cortada por los tractoristas a la altura de Trasmiras./Marcos Atrio
7/16Los tractores descansan tranquilamente en la A-52./Marcos Atrio
8/16Paga y fuego, las protestas de los agricultores contra el acuerdo con Mercosur./Marcos Atrio
9/16Los agricultores queman neumáticos para crear grandes columnas de fuego en forma de protesta./Marcos Atrio
10/16El humo del fuego domina el cielo sobre la A-52./Marcos Atrio
11/16Uno de los agricultores posa ante la cámara./Marcos Atrio
12/16La paja también sirve para echarse un descanso entre las protestas en la A-52./Marcos Atrio
13/16Los organizadores observan el panorama./Marcos Atrio
14/16La Guardia Civil llegó para negociar con los agricultores con el objetivo de levantar el bloqueo lo antes posible./Marcos Atrio
15/16Lucha y unión mostradas en la A-52 por los agricultores./Marcos Atrio
16/16Los agricultores delante de sus tractores con gesto serio./Marcos Atrio