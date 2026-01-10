Galería | Las protestas de los tractoristas en la A-52, en imágenes

Desde primera hora de la madrugada la A-52 se encuentra cortada a la altura de Transmiras por los tractoristas en protesta al acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y Mercosur para permitir el libre comercio con los países de Mercosur.

Con esto los agricultores gallegos quieren que desde los organismos oficiales se les proteja. No solo los tractores impiden el paso de los vehículos sino también rollos de paja o paja prendida en fuego.