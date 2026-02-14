Largas retenciones en Xinzo por el corte de la A-52 este Sábado de Entroido: "Unha loucura, leva 20 minutos"

Las retenciones volvieron a registrarse este sábado en la entrada a Xinzo desde Ourense debido al bloqueo que los tractoristas mantienen en la autovía A-52 a la altura de Xinzo. La situación se ha agravado este Sábado de Entroido, en plena celebración de uno de los días grandes del mes, sumado a quienes cogen la autobía dirección Madrid.

El corte afecta a la circulación en uno de los principales accesos a Xinzo de Limia desde Ourense, lo que ha provocado colas y ralentizaciones de tráfico en una jornada de gran afluencia de vehículos. "É unha loucura, leva 20 minutos atravesar Xinzo ata poder volver á autovía", aseguró uno de los conductores inmersos en la cola.

Cortada mínimo hasta el día 20

Los tractoristas han confirmado que mantendrán el bloqueo en la A-52 a la espera del próximo encuentro con el subdelegado del Gobierno en la provincia, Eladio Santos, previsto para el 20 de febrero. Hasta que se celebre esa reunión, no contemplan levantar la protesta.