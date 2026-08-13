Los limiaos ya se preparan para la llegada de las legiones romanas

Xinzo de Limia se prepara para un viaje que transformará la capital antelana en un auténtico campamento galaico-romano. Del 21 al 23 de agosto, la localidad acogerá la XXVI Festa do Esquecemento, un evento que este año alcanza dimensiones históricas al programar más de medio centenar de actividades orientadas al disfrute de todos los públicos. La Asociación Cultural Civitas Limicorum, organizadora de la cita con el fundamental respaldo del Concello de Xinzo de Limia, ha diseñado un programa que consolida a la villa como la civitas ourensana del recreacionismo histórico.

La enorme envergadura de esta vigésima sexta edición queda reflejada en sus asombrosas cifras de participación. El asentamiento y las calles de la localidad acogerán a 54 clanes y legiones locales, divididos en 28 agrupaciones castrexas y 26 romanas. A ellos se sumarán 13 tropas extranjeras invitadas procedentes de otras grandes recreaciones de toda España, como el Arde Lucus de Lugo, Astures y Romanos de Astorga o las fuerzas de Cartago Nova. El apartado de animación estará plenamente respaldado por la presencia de 12 formaciones musicales que pondrán la banda sonora itinerante a lo largo de todo el fin de semana.

El fragor de la celebración arrancará de forma inmejorable el viernes 21 de agosto con la inauguración oficial a las 20,00 horas. La mística tomará el relevo esa misma jornada a las 23,30 horas con el Gran Desfile Inaugural con antorchas, que recorrerá las calles principales, para culminar a las 00,00 horas con el solemne encendido del fuego sagrado en la Praza Carlos Casares. Durante el sábado 22, la cita otorgará un protagonismo especial al público infantil y familiar, ofreciendo propuestas como los Juegos Olímpicos Infantiles a las 18,00 horas en el recinto del campamento. La tensión bélica entre las dos culturas se palpará por la noche con las populares luchas de gladiadores a las 21,30 horas, prolongando la inmersión en el Imperio de madrugada con el espectáculo de venta de esclavos (Venditio Servorum) a las 23,45 horas.

El clímax de la resistencia castrexa y el avance romano llegará en la tarde del domingo 23 de agosto. A las 17,30 horas, las orillas del río Lethes acogerán el cruce y la batalla final entre las legiones romanas de Décimo Junio Bruto y los pobladores autóctonos. La historia se cerrará con el majestuoso Desfile de la Victoria a las 20,00 horas, rubricando tres jornadas de pasión por el pasado.

Motor económico

Más allá del rigor histórico y del ambiente festivo, el Esquecemento actúa como un engranaje económico para Xinzo, ya que se espera atraer a miles de visitantes que dinamizarán la hostelería y el comercio local. En la presentación del programa oficial, el alcalde, Amador Díaz, subrayó que la cita “naceu do pobo e para o pobo” y celebró el orgullo de ver cómo el evento “se consolida e continúa expandíndose, mantendo viva a nosa identidade”. Por su parte, el presidente de la Asociación Cultural Civitas Limicorum, Marcos Argibay, aprovechó para destacar el esfuerzo colectivo de los vecinos, indicando que “esta festa é o reflexo dunha vila que sabe de onde vén, que honra as súas raíces e que camiña unida”. Con el expediente para ser declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia en fase de valoración, la organización apela a este último empujón colectivo, animando a salir a la calle para demostrar que su heroico pasado castrexo y romano late ahora con más fuerza que nunca.