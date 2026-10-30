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¿Sabe usted que en el Mercadona de Xinzo los robos están a la orden del día?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la situación con los amigos de lo ajeno en un supermercado limiano

Cámara de seguridad
Cámara de seguridad | La Región

¿Sabe usted que en el Mercadona de Xinzo los robos están a la orden del día? ¿Que los vecinos se están organizando por redes para avisarse de que pueden salir desvalijados de la compra? ¿Que están pidiendo a la empresa que mejore la seguridad y ponga cámaras en los alrededores para asustar a los amigos de lo ajeno? ¿Y que aquí roban a diario?

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