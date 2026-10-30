¿Sabe usted que en el Mercadona de Xinzo los robos están a la orden del día?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la situación con los amigos de lo ajeno en un supermercado limiano
¿Sabe usted que en el Mercadona de Xinzo los robos están a la orden del día? ¿Que los vecinos se están organizando por redes para avisarse de que pueden salir desvalijados de la compra? ¿Que están pidiendo a la empresa que mejore la seguridad y ponga cámaras en los alrededores para asustar a los amigos de lo ajeno? ¿Y que aquí roban a diario?
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