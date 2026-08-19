Muere un hombre tras una caída en bicicleta en Xinzo de Limia
LAMAS
El hombre muerto en Xinzo de Limia sufrió una caída con su bicicleta en Lamas y no pudo ser reanimado pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia.
Un hombre ha muerto este martes en Xinzo de Limia tras sufrir una caída mientras circulaba en bicicleta. El accidente se produjo en el lugar de Manga de Arriba, en el kilómetro 6, en la parroquia de Lamas.
El 112 Galicia recibió el aviso alrededor de las 21:00 horas a través de un particular, que alertó de que un hombre había caído de la bicicleta y se encontraba inconsciente.
Tras recibir la alerta, los gestores del 112 Galicia movilizaron al Servizo de Urxencias Sanitarias 061, además de informar a la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local, los Bomberos de Xinzo y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.
Los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar prestaron los primeros auxilios al hombre. Pese a los intentos por reanimarlo, finalmente no pudieron salvarle la vida.
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