Un mural inmortaliza a Pablo Rodríguez dos meses después de su accidente mortal en Sandiás

La memoria de Pablo Rodríguez sigue muy presente en Xinzo de Limia. Casi dos meses después del accidente de tráfico en el que perdió la vida a los 27 años, un gran mural con su retrato ya luce en una fachada de la localidad como homenaje permanente a su figura. La obra muestra el rostro del joven acompañado de la frase "Vuela alto", un mensaje que se ha convertido en el símbolo con el que familiares y amigos lo recuerdan desde su muerte el pasado 15 de mayo.

La iniciativa vuelve a estar ligada a Brian Blk, uno de los mejores amigos de Pablo. Si apenas unos días después del accidente le dedicó una canción con el mismo título, "Vuela alto", ahora también ha impulsado este nuevo homenaje al conseguir el espacio donde realizar el mural. Así lo afirmaba otro amigo en una publicación compartida en redes sociales, junto a la imagen de la obra, en la que puede leerse: "Eterno Pabliño. Gracias @brianblk.wav por conseguir un muro en donde poder inmortalizarlo y a toda la gente que se acercó durante el proceso."

El artista urbano realizó un retrato de gran formato en blanco y negro sobre un fondo de tonos rojos y negros. Este nuevo homenaje da continuidad al que publicó semanas después del accidente. En aquella ocasión lanzó un rap en el que narraba cómo recibió la noticia de la muerte de su amigo y recordaba la huella que dejó entre quienes compartían su día a día. El videoclip reunía imágenes de ambos en momentos cotidianos y se convirtió en una emotiva despedida que tuvo una gran repercusión entre vecinos y allegados.

Pablo Rodríguez falleció en la madrugada del 15 de mayo tras sufrir un accidente en la OU-531, a la altura de Sandiás, cuando el vehículo que conducía se salió de la vía y volcó. En el siniestro también resultaron heridos los otros dos ocupantes del turismo. Con este mural, el recuerdo del joven queda ahora plasmado de forma permanente en Xinzo de Limia, donde amigos y vecinos continúan encontrando nuevas formas de rendirle homenaje.