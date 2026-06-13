Acto de graduación IES O Couto
Amores
Fue mi primera novia y yo fui su primer novio. Durante un largo tiempo nos quisimos y nos amamos con el amor más sincero que solo unos honestos mozalbetes pueden armar y armonizar.
Luego ella me dejó. Trágico fracaso del espíritu roto en su más honda raíz se le llama filosóficamente. La añoré y la lloré, ya que las derrotas pesan, pero también pasan.
Con el paso del tiempo la vida nos separó por medio de la distancia y la emigración.
Ahora al cabo de cuarenta y tantos años, viudos los dos ella con nietos y yo solo, nos hemos vuelto a encontrar cara cara. Sigue igual de guapa que cuando era joven, solo el pelo que ahora riza y es rubio reemplazó a aquella coqueta melena morena. Fue lo único que no me gustó y se lo dije. Sigue conservando el mismo y bonito lunar al lado de los labios que siempre le pedí que no se lo diera a nadie, que era mío.
El caso es que el otro día volvimos a coincidir y entre un café recordamos viejos y añorados tiempos. Yo estaba asegurando la dentadura, poniéndomela nueva y me faltaban varios dientes y otras piezas. En un momento ya casi de despedida me sinceré y le dije que mi hermana y su hija, la que me atendía en mi casa donde vivía solo me traía a mal vivir, pues para que no me comiera las uñas, vicio despreciable, me había quitado la dentadura como castigo. Nunca tal broma le dijera.
A la noche me llamó mi hermana diciéndome que mi aquella exnovia la había puesto a parir llamándole de todo e incluso amenazándola con denunciarla por malos tratos hacía mi persona. Le conté lo del café y nos reímos un buen rato.
Hace unos días hemos vuelto a coincidir de nuevo con otro café y se ha quedado de piedra y toda azorada y roja de vergüenza.
Lo bonito del caso es que me sigue queriendo y ahí está el problema pues la cosa es recíproca. Y tan recíproca. Donde hubo fuego, cenizas quedan.
José Rodríguez Gómez (Negreira)
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
El día después de la Superinteligencia
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: domingo, 14 de junio
CAMBIO LEGISLATIVO
El Congreso activa la reforma para evitar presión de lobbies