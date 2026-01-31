¿Sabe usted que el Parque do Toural de Xinzo de Limia ha cambiado tractores por atracciones?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, atracciones por tractores en el Parque do Toural de Xinzo de Limia
¿Sabe usted que el Parque do Toural de Xinzo de Limia ha cambiado tractores por atracciones? ¿Que ante la llegada del Entroido, los cochitos ya empiezan a ocupar su lugar habitual? ¿Que más de uno ya está pensando en subirse al tren de la bruja? ¿Sabe usted que a pesar de que ese tramo ya está cortado al tráfico, muchos vecinos hacen caso omiso a las vallas? ¿Que puede ser porque están todo el día tiradas por el temporal?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un herido al salirse de la vía en San Cibrao