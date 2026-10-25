A Pantalla sopló sus 30 velas en favor del Entroido de Xinzo

Xinzo de Limia celebró este sábado el trigésimo aniversario de la Asociación Cultural A Pantalla con un sentido acto institucional en el Museo Galego do Entroido y la posterior fiesta en la Praza de Oriente. El evento sirvió para rendir un merecido homenaje a las personas que forjaron la entidad y apoyaron la cultura de Xinzo en sus momentos clave.

La enmtrega de la distinción de socios honoríficos se dividió para reconocer, en primer y segundo lugar, a los miembros da junta directiva fundadora del año 1996 y a los responsables de su primera refundación y consolidación en el año 2000. Este galardón recayó sobre Xesús Fariñas Diz, Xesus Fariñas Navarro, Daniel Rodríguez Enríquez, Jorge Gómez Fidalgo, Carlos Asensio Fernández, Jorge Andrés Álvarez, Juan Carnero Jardón, Óscar Gómez Vila y Francisco José Manso Suárez.

Finalmente, el nombramiento se extendió a cinco figuras externas fundamentales por su histórica colaboración con el Entroido y la cultura limiá: Federico Cocho de Juan, Edelmiro Martínez Cerredelo, Rafael Laso Lorenzo, Antón Riveiro Coello y Xosé Santos Otero.

Durante el discurso central del acto, los representantes de la asociación reflexionaron sobre la supervivencia de la fiesta y el tejido cultural: “No rural galego, a cultura que non ten unha asociación detrás morre practicamente sempre. E a asociación que non está feita para durar, tamén”. En su intervención, la directiva incidió en los peligros del asociacionismo que se convierte en una prolongación política y defendieron que una agrupación cultural rural “debe estar deseñada para aguantar, a capa e espada, calquera vicisitude”, poseyendo una razón de ser y una memoria propia que no dependa de subvenciones ni de cambios en el gobierno municipal.

Suso Fariñas, el primer presidente de la asociación, quiso recordar a esos jóvenes pioneros “que agora son homes feitos e dereitos”.

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Amador Díaz reafirmó el compromiso del gobierno local para colaborar activamente con el colectivo, asegurando que “as corporacións cambian, os concelleiros cambian, pero eu creo que ao final Xinzo ten que demostrar que o Entroido é o primeiro”. Carlos Gómez, concejal de Cultural, afirmó que “o Entroido está intrincado na personalidade dos limiaos. Non entenderiamos a nosa personalidade sen o Entroido. Non entenderiamos o Entroido sen a Pantalla, e non entenderiamos hoxe en día a Pantalla sen a Asociación A Pantalla”.

Momento oportuno

Los cinco colaboradores destacados regalaron palabras de agradecimiendo a la asociación. Durante su intervención, Federico Cocho explicó que “a asociación naceu no momento oportuno, facía falta”. Cocho fue el encargado también de leer las palabras de Antón Rivero, quien no pudo estar presente. Por su parte, Rafael Laso, Edelmiro Martínez y Xosé Santos dejaron ver, con palabras de cariño y memorias, la importancia del Entroido para los limiaos, eso llamado “sentemento”.

La entidad reivindicó el valor inmaterial de la transmisión de la tradición, recordando que “a Pantalla é o que fai na rúa, non o que está colgado no armario”. Respecto a las tres fundaciones que vivió la asociación en treinta años (1996, 2000 y 2017), explicaron que, lejos de ser un síntoma de fragilidad, es una muestra de resistencia: “Nunca se refunda o que non fai falta. Cada vez que a asociación esmoreceu, apareceu xente para levantala, porque a máscara e a cultura do noso pobo seguía precisando quen a defendese”. Las intervenciones terminaron con las palabras de Carlos Valle, actual presidente, cargadas de ese “sentemento”: “Que viva a Pantalla e que viva o Entroido!”.

El acto oficial concluyó con la firma de un convenio de colaboración en igualdad entre la asociación y el Concello de Xinzo para la preservación, promoción y difusión del Entroido limiao. Posteriormente la jornada terminó con los Festicultores Troupe, demostrando que la tradición en Xinzo sigue más viva que nunca.

Una historia de resurgimiento que comienza en octubre de 1996

La historia de la Asociación Cultural A Pantalla arranca el 14 de octubre de 1996, cuando un grupo de jóvenes se organizó para frenar el desprestigio que sufría la máscara tradicional de Xinzo de Limia, degradada tras popularizarse sin control a principios de los noventa. En aquellos inicios, desde la agrupación confeccionaron capas y caretas adecuadas e iniciaron visitas a los centros educativos para dignificar la figura.

A comienzos de los años 2000, la entidad vivió una segunda fundación al incorporar a vecinos más veteranos. Fue entonces cuando se instalaron en un local en la zona “dos viños” para acercarse al día a día del pueblo y lanzaron campañas más agresivas, empapelando la villa con mensajes impactantes. Además, mantuvieron su labor didáctica para enseñar el código de vestimenta y comportamiento, defendiendo que la tradición puede evolucionar, pero nunca romperse.

A lo largo de su trayectoria y crecimiento, la agrupación también impulsó este año una campaña de captación con el firme objetivo de alcanzar los 300 socios y fortalecer así su estructura comunitaria.

Tras unos duros comienzos, el esfuerzo ha dado sus frutos y el Entroido de Xinzo actual refleja un profundo respeto por la Pantalla. No obstante, el compromiso divulgativo continúa vigente en el presente, centrando el reto en concienciar a la ciudadanía de que lucir la pantalla de forma impecable es insuficiente si no se acompaña de la actitud.