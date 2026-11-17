La Agrupación Musical da Limia presentó este lunes el II Festival Santa Icía, una cita que busca honrar a la patrona de la música con tres días de actuaciones en directo en diferentes emplazamientos de la villa antelana. El encuentro, que cuenta con la colaboración del Concello de Xinzo de Limia, se celebrará del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, reuniendo durante estos tres días a las escuelas, bandas y coros de la comarca.

José Luis Tielas, director de la Agrupación Musical da Limia, explica que la idea es que participe “todo o tecido musical de Xinzo e dos concellos veciños, xa que nos podemos dar o luxo de facelo ao ter unha gran cantidade de músicos”.

La primera cita será el viernes 20, a las 19,45, en la Igrexa Nova, dónde los músicos más jóvenes ofrecerán un concierto intercentros en el que participarán los alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Xinzo de Limia, la Escola Municipal de Gaitas e Percusión y la Escola de Música da Limia. “A idea é dar a coñecer a oferta musical da contorna aos máis novos”, apunta Tielas.

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La música arrancará a las 19,00 horas del sábado 21, la jornada central del evento, en la Igrexa Nova con una misa cantada por la Coral Santa Mariña en honor a santa Icía. Una vez terminada, la Agrupación Musical da Limia ofrecerá su concierto tributo al compositor alemán Hans Zimmer y a sus bandas sonoras. El sábado será también la cena de santa Icía y el colofón final será la presentación de la charanga Barullo a medianoche en la Plaza de Oriente.

El festival bajará el telón el domingo en la Igrexa Vella, a las 17,00 horas, con un concierto de música coral en el que actuarán todas las agrupaciones invitadas: la Coral de la Escola de Música de Trasmiras, el Coro del Conservatorio Profesional de Música de Xinzo de Limia, el Coro Aimil y la Coral Santa Mariña. “Son catro coros representativos de Xinzo e da comarca. Este ano súmase o coro do conservatorio, que ten unha proposta moi chula e é outra forma e estilo de concebir a música coral”, explicó Tielas.

“Coido que vai ser un encontro moi agradable”, anticipó Tielas, recordando que el año pasado “houbo moita xente en todas as datas e concertos e vímonos obrigados a cambiar a ubicación porque a Casa da Cultura quedousenos pequena”. Así, apuntilló un deseo: “Co novo auditorio, esperamos que o terceiro festival sexa estreándoo”.