SISTEMAS AUMENTATIVOS
Os pictogramas guían ós cativos do colexio Rosalía
SISTEMAS AUMENTATIVOS
O colexio Rosalía de Castro de Xinzo de Limia vén de desenvolver unha iniciativa para facilitar a comunicación do alumnado usuario de sistemas aumentativos e alternativos de comunicación, permitindo que poida participar activamente nos xogos, actividades e interaccións sociais.
Este proxecto consistiu na incorporación de pictogramas nos espazos do centro. “A sinalización visual das dependencias permitiu mellorar a orientación, a autonomía e a comprensión do funcionamento do centro”, aclaran. A iniciativa chegou tamén aos servizos máis representativos da vila grazas á colaboración da administriación local. Ademais, colocáronse pictogramas nos parques infantís das distintas localidades de procedencia do alumnado. O centro promoveu tamén a adaptación dos pasos de peóns mediante a incorporación dos pictogramas, o que converteu ao centro nun dos pioneiros da provincia.
O profesorado reforzou a súa formación en Comunicación Aumentativa e Alternativa (CAA) e Linguaxe Natural Asistida (LNA), o que os levou a elaborar paneis de comunicación para o patio de Educación Infantil, o patio de Educación Primaria e o ximnasio, pensados para apoiar o alumnado con dificultades para expresarse oralmente, que aínda non domina a lingua, con trastornos da comunicación ou da linguaxe e, en xeral, calquera que precise apoio visual para comunicarse.
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