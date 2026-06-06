Os pictogramas guían ós cativos do colexio Rosalía

SISTEMAS AUMENTATIVOS

O colexio Rosalía de Castro convértese en pioneiro na provincia ao instalar pictogramas nas súas dependencias, parques infantís e pasos de peóns de Xinzo de Limia para garantir a inclusión e mellorar a autonomía do alumnado con dificultades de comunicación

Un dos paneis informativos instalados no centro.
Un dos paneis informativos instalados no centro. | Colegio Rosalía de Castro

O colexio Rosalía de Castro de Xinzo de Limia vén de desenvolver unha iniciativa para facilitar a comunicación do alumnado usuario de sistemas aumentativos e alternativos de comunicación, permitindo que poida participar activamente nos xogos, actividades e interaccións sociais.

Este proxecto consistiu na incorporación de pictogramas nos espazos do centro. “A sinalización visual das dependencias permitiu mellorar a orientación, a autonomía e a comprensión do funcionamento do centro”, aclaran. A iniciativa chegou tamén aos servizos máis representativos da vila grazas á colaboración da administriación local. Ademais, colocáronse pictogramas nos parques infantís das distintas localidades de procedencia do alumnado. O centro promoveu tamén a adaptación dos pasos de peóns mediante a incorporación dos pictogramas, o que converteu ao centro nun dos pioneiros da provincia.

O profesorado reforzou a súa formación en Comunicación Aumentativa e Alternativa (CAA) e Linguaxe Natural Asistida (LNA), o que os levou a elaborar paneis de comunicación para o patio de Educación Infantil, o patio de Educación Primaria e o ximnasio, pensados para apoiar o alumnado con dificultades para expresarse oralmente, que aínda non domina a lingua, con trastornos da comunicación ou da linguaxe e, en xeral, calquera que precise apoio visual para comunicarse.

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