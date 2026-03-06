Ponte de Lima viviu xunto aos limiaos o seu 900 aniversario

RECUPERAR CANDIDATURAS
O PSdeG reúnese na Limia para cimentar un novo proxecto e preparar as eleccións
CARTA FORAL
Ponte de Lima, a vila recoñecida como a máis antiga de Portugal, celebrou o acto de clausura do 900 aniversario da carta foral concedida en 1125 pola raíña Dona Teresa de León, un evento que puxo o broche final a un ano de conmemoracións na procura de reforzar a identidade histórica e cultural da vila do Limia.
A efeméride contou coa presencia de numerosas autoridades galegas -alén das portuguesas-. Os representantes dos galegos convidados pola organización estiveron encabezados polo vicepresidente da Xunta de Galicia, Diego Calvo, quen estivo acompañado polo concelleiro de relacións institucionais de Xinzo de Limia, Carlos Gómez, quen destacou a importancia da cita para “reforzar lazos históricos e culturais entre ámbalas beiras do Limia”, certificados polo irmandamento entre ambas vilas firmado hai preto de cincuenta anos.
A estas autoridades galegas súmanse o presidente da Cámara Municipal de Ponte de Limia, Vasco Ferraz; o presidente da Asamblea Municipal, João Mimoso de Morais; e outras autoridades nacionais, como o ministro de Defensa de Portugal, Nuno Melo, quen destacou a relevancia institucional da cita. O acto non so valeu para recordar o momento fundacional, senón tamén para “proxectar cara o futuro unha vila que, nove séculos despois, continúa sendo un referente no norte de Portugal”.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
RECUPERAR CANDIDATURAS
O PSdeG reúnese na Limia para cimentar un novo proxecto e preparar as eleccións
Lo último
IES XERMÁN ANCOCHEA
Alumnos triveses foron arqueólogos por un día