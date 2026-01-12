Tregua en la A-52: la autovía queda liberada, pero el conflicto permanece

Agricultores y ganaderos desbloquearon a última hora del domingo la autovía A-52 tras alcanzar un acuerdo con la Guardia Civil, poniendo fin al corte que mantenían desde el sábado por la mañana, pese a la falta de entendimiento político con las Administraciones. La decisión se oficializó pasadas las 19,00 horas, cuando, tras reunirse con la Comandancia, los portavoces comunicaron por megafonía la retirada de la vía.

El desbloqueo llega tras una serie de negociaciones infructuosas, destacando la reunión nocturna del sábado con el subdelegado del Gobierno, que los afectados calificaron de estéril: “Non chegamos a ningún acordo, botan as pelotas para outros tellados”. Finalmente, el pacto se cerró este domingo por la tarde con el mando policial, acordando la apertura del tráfico y la retirada progresiva de la maquinaria pesada. “Quitámos os tractores a pesar de non estar de acordo, coa promesa de que se atenderán as nosas demandas nos vindeiros días”, explicó el portavoz Javier Losada. No obstante, lanzó una advertencia clara: si no hay avances, retomarán los cortes de la autovía, siempre coordinados con la Guardia Civil.

En espera de la reunión

Losada confirmó también que el repliegue es parcial: los tractores de Xinzo y de la ciudad permanecerán en las calles. “Non se moven, nós seguimos manifestándonos ata que cheguemos a un acordo” en la solicitada reunión a tres bandas con Xunta y Gobierno. De hecho, para la jornada de este lunes, los tractores que bloqueaban la A-52 se reubicarán en una única plataforma hasta mediodía, dejando libre la otra para el tránsito. Antes de retirarse, los manifestantes quisieron disculparse con la ciudadanía: “Non queremos facer mal, pero non nos escoitan e non hai outra forma de logralo”.

La jornada dominical replicó la estampa del sábado: ambos sentidos estuvieron colapsados por más de medio centenar de tractores y grandes rollos de paja, que sirvieron de trinchera para las decenas de agricultores, ganaderos y familiares que pasaron allí la noche. “A noite foi tranquila, estivemos ben aquí, reunidos en familia”, señaló Miguel Gómez.

A medida que avanzaba el día, la indignación creció en el kilómetro 188. “Bótannos á ruína a todos, non só á agricultura, senón á industria e a toda a sociedade”, clamó David Martínez, secundado por su hermano Alberto: “Botan a perder o traballo dos nosos pais e avós e pretenden que quedemos quietos”.

Breogán Prieto, joven ganadero de ovino, resumió el sentir general reivindicando la dignidad del oficio: “Pelexamos polo noso traballo; é o momento de que se decaten de que somos un sector esencial, porque semella que somos delincuentes en vez de profesionais”.

Afortunadamente, no hubo que lamentar incidentes graves en estas dos jornadas. La anécdota la protagonizó un conductor despistado que llegó casi hasta el bloqueo pese a la persecución de dos patrullas. Mientras la Guardia Civil reducía su dispositivo visible en la autovía, los problemas se trasladaron a la nacional N-525: el desvío del tráfico pesado provocó importantes retenciones y bloqueos en el núcleo de Xinzo, al ser una vía no apta para el giro de grandes camiones, generando momentos de caos circulatorio que evidenciaron el impacto real de la protesta en la logística del transporte.

Día D

Este lunes, día clave por la firma del tratado con Mercosur, las protestas se extienden a Lugo y A Coruña, manteniendo la incertidumbre sobre los siguientes pasos en Ourense, donde el sector aguarda en alerta, advirtiendo que esta tregua es solo un paréntesis en una lucha que consideran existencial.