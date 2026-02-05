El temporal pasa factura en ambos institutos de Xinzo con aulas llenas de agua

El temporal de lluvias sigue dejando efectos adversos en la comarca de A Limia. Los dos institutos de la zona, el IES Lagoa de Antela y Cidade de Antioquía, han sufrido también las consecuencias de las inundaciones en sus instalaciones.

A pesar de que por las inmediaciones no discurre ningún río, los centros están edificados en los terrenos que antes ocupaba la Lagoa de Antela, donde la capa freática ya no es capaz de absorber más agua. La acumulación de precipitaciones ha llevado al límite a los centros, obligándolos a reubicar alumnos debido al encharcamiento de las aulas situadas en el primer piso.

Ana Martínez Álvarez, directora del Lagoa de Antela, explicó que la actividad lectiva se puede realizar “de forma habitual y con normalidad”, ya que las aulas afectadas en este centro están destinadas a materias optativas, por lo que “se trasladó a los alumnos a otras”. Aunque la actividad lectiva se haya resentido, la peor parte la sufren los patios interior y exterior del centro, que se encuentran totalmente sumergidos: “La zona de terreno verde está anegada, pero se puede acceder a las pistas polideportivas y a otras zonas de esparcimiento”, aclaró Ana, “hemos instalado barreras visuales en las zonas afectadas y hemos habilitado pasos con pallets para que los alumnos puedan acceder a las canchas y el gimnasio”.

Los 427 alumnos del Lagoa de Antela continuarán sus clases mientras “la pasarela elevada permita entrar al centro con normalidad”.

Por su parte, los cerca de 380 alumnos del centro aledaño, el IES Cidade de Antioquía, no tienen problemas para acceder al instituto, pero si para desarrollar sus clases con normalidad. Abraham Vila, el director del centro, aclaró que además de las aulas inferiores encharcadas, las principales zonas inundadas se encuentran en las zonas exteriores, donde se está instalada la zona de prácticas de los clicos agrarios y forestales: “Reubicamos os alumnos e de momento só teñen clases teóricas”. Así, el director aclaró que “a Delegación non contempla a suspensión de clases e non o pode decidir o centro unilateralmente”.

3 millones en pérdidas

Adegal viene de trasladarle a las distintas administraciones la difícil situación que atraviesa la comarca, solicitando que se tomen medidas urgentes ante una crisis “sin precedentes”. Así, solicitan que sea declarada como “Zona afectada por unha emerxencia”, al estimar que el rendimiento de la consecha de cereal de ciclo largo puede sufrir un descenso de hasta el 90% en estimaciones comparativas, traduciendose en pérdidas económicas directas para A Limia de 2 millones de euros. Así, la pérdida de la colza también se estima en cerca de 1,2 millones de euros.

Desde Adegal apunta al mal estado de las cunetas, canales secundarios, ríos y regatos, que al drenar mal ocasionan daños en las infraestructuras que dan servicio a las fincas tras la concentración parcelaria, agravando las inundaciones de las tierras de cultivo. Denuncian también que los seguros agrarios no cotemplan adecuadamente el rendimiento de los cultivos locales, solicitando una actualización de los baremos y establecer bonificaciones fiscales para los productores afectados a través del IRPF, el Impuesto de Sociedades y el IBI.

Además, solicitan ajustes en las cotizaciones de la Seguridad Social de los agricultores y ganaderos así como un adelanto de las ayudas de la PAC. Adegal también destaca que la comarca es la principal productora de cereal de Galicia, base de la provisión de la IXP Pan de Cea y Pan Galego.

La provincia resiente las lluvias copiosas, que se hacen notar en todo el territorio

El río Avia se mantenía ayer en nivel naranja por la crecida del caudal, mientras los servicios de emergencias seguían controlando la zona y recomendando evitar caminar por los paseos próximos al cauce. En Arnoia la situación era similar, con la zona del área recreativa arrasada por el agua y los troncos.

El Támega, a su paso por Verín, activó la alerta naranja por avenidas, tras alcanzar un nivel “significativamente alto” en la estación de Castrelo do Val.

Por su parte, el río Arnoia continua desbordado también a su paso por Baños de Molgas y Allariz, haciendo estragos en las infraestructuras viales y los suministros eléctricos -por caída de árboles-. Algunos vecinos también sufren dificultades a la hora de acceder a sus domicilios, así como daños puntuales en sótanos y plantas bajas.

El río Limia también está bajo vigilancia a su paso por Puente Liñares, causando cortes de vía e inundaciones a su paso por el concello de Porqueira y hasta llegar al concello de Bande.