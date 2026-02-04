AHORA
El Miño, en alerta roja a su paso por A Peroxa
En A Limia se ha arruinando cerca del 80% de la cosecha del cereal de invierno.
En A Limia se ha arruinando cerca del 80% de la cosecha del cereal de invierno. | Martiño Pinal

Galería | Las lluvias anegan los campos de A Limia y arruinan el cereal

MÁXIMA PRECAUCIÓN

Los efectos del tren de borrascas que vive Galicia ha afectado en la provincia muchas comarcas que se inundan, ríos crecidos y campos totalmente anegados

Las lluvias persistentes han vuelto a golpear duramente a la agricultura de A Limia, arruinando cerca del 80% del cereal de invierno, una cosecha que ya partía de mínimos por la escasa superficie sembrada. Agricultores y técnicos dan prácticamente por perdida la campaña y temen que, si el tiempo no mejora, también se vea comprometida la siembra del cereal de primavera y otros cultivos como la colza, en un contexto de clima cada vez más húmedo y cálido que dificulta la planificación agraria.

Las intensas lluvias obligaron al Concello de Xinzo de Limia a activar su plan municipal ante el riesgo de inundaciones, coordinando un Puesto de Mando Avanzado con Policía Local y Protección Civil para garantizar la seguridad vecinal, tras registrarse cortes en numerosas vías del municipio y en varias aldeas, ante una situación meteorológica excepcional y cambiante que llevó a pedir máxima precaución a la población.

mpf2575
1/16 Vistas desde un punto alto, el manto freático ya no absorbe más precipitaciones. | Martiño Pinal
mpf2514
2/16 El agua no encuentra dónde ir y termina estancándose. | Martiño Pinal
mpf2487
3/16 En medio de esta situación, la vida no se detiene y los vecinos de las distintas comunidades afectadas tienen que salir a realizar labores. | Martiño Pinal
mpf2460
4/16 La lluvia se acumula en varias zonas comarcales. | Martiño Pinal
mpf2451
5/16 Algunas zonas simplemente se vuelven intransitables. | Martiño Pinal
mpf2463
6/16 El agua incluso se ha metido en garajes y bodegas, obligando a los vecinos a sacarla de cualquier manera posible. | Martiño Pinal
mpf2457
7/16 El agua no tiene dónde escurrir. | Martiño Pinal
mpf2329
8/16 En los márgenes de distintas carreteras comarcales el agua poco a poco sube más. | Martiño Pinal
mpf2321
9/16 Las autoridades alertan que conducir bajo el temporal puede ser peligroso. | Martiño Pinal
mpf2316
10/16 Muchas fincas se encuetran totalmente anegadas e inacccesibles. | Martiño Pinal
mpf2334
11/16 Los campos se muestran totalmente cubiertos por el agua. | Martiño Pinal
mpf2278
12/16 Las intensas lluvias obligaron al Concello de Xinzo de Limia a activar su plan municipal ante el riesgo de inundaciones. | Martiño Pinal
mpf2260
13/16 Campos anegados. | Martiño Pinal
mpf2242
14/16 En muchas zonas el agua ha sumergido árboles y zonas aledañas a los ríos. | Martiño Pinal
mpf2245
15/16 El volumen de los ríos ha crecido significativamente. | Martiño Pinal
mpf2240
16/16 Muchas represas ante este tren de borrascas han comenzado a aliviar el volumen de estas. | Martiño Pinal

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats