Galería | Las lluvias anegan los campos de A Limia y arruinan el cereal

Las lluvias persistentes han vuelto a golpear duramente a la agricultura de A Limia, arruinando cerca del 80% del cereal de invierno, una cosecha que ya partía de mínimos por la escasa superficie sembrada. Agricultores y técnicos dan prácticamente por perdida la campaña y temen que, si el tiempo no mejora, también se vea comprometida la siembra del cereal de primavera y otros cultivos como la colza, en un contexto de clima cada vez más húmedo y cálido que dificulta la planificación agraria.

Las intensas lluvias obligaron al Concello de Xinzo de Limia a activar su plan municipal ante el riesgo de inundaciones, coordinando un Puesto de Mando Avanzado con Policía Local y Protección Civil para garantizar la seguridad vecinal, tras registrarse cortes en numerosas vías del municipio y en varias aldeas, ante una situación meteorológica excepcional y cambiante que llevó a pedir máxima precaución a la población.