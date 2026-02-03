La “tormenta perfecta” hace mella en el tráfico de Xinzo

La capital antelana vive unas jornadas complicadas desde la semana pasada, cuando las protestas del sector primario volvieron a la A-52, cortando el tráfico en el kilómetro 190 a la altura de Portoalto, en el término municipal de Xinzo de Limia.

El bloqueo de una de las vías principales de la comunidad autónoma obliga a desviar por la Nacional 525 todo el tráfico, camiones y tráiler de gran envergadura incluidos. Esta situación mantiene en ámbar los semáforos locales en las avenidas de Ourense y Madrid, nombres que recibe la N-525 a su paso por Xinzo, dificultando gravemente también el tránsito de peatones.

A esta condición, se suman las obras de la propia N-525 desde el kilómetro 197 hasta el 200, tramo que estos vehículos tienen que recorrer, multiplicando los 9.000 vehículos que el proyecto de obra estimó que cruzaban diariamente el trayecto. La acumulación del tráfico crea retenciones constantes, muchas veces debidas al cruce de peatones. La Policía Local trabaja en las principales intersecciones para descongestionar estos atascos puntuales y garantizar la seguridad de peatones y conductores.

Luis Jardón, vecino de Xinzo de Limia, explicaba que “hai horas nas que se pón imposible, a partir das l8,30 horas é complicadísimo”. “Entre o corte e as obras que hai... non se pasa”, continuó. Hipólito “Poli” Paz, paisano de la villa, contó que “estando acostumados a ter a autovía aberta e que por aquí circule só tráfico da zona supón algo de problema á hora de cruzar”, a pesar de confesar que “é un pouco agobiante ao non estar acostumados a elo”, afirmó que “nós entendemos que a xente reclame polo seu, e para min é lóxico”. No fueron pocos los vecinos que mostraron su apoyo a las protestas, más allá de la preocupación por el Entroido que “se fará de tódolos xeitos”.

Entroido en peligro

Fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) apuntan a la posibilidad de denegar los cortes de tráfico programados para los días de Entroido, especialmente los que atienden al desfile que circula por la propia vía que hoy está repleta de vehículos. Ricardo Sieiro, concelleiro de Festexos, explicó que durante el fin de semana “non houbo ningún problema, é algo máis incómodo polo tema de cruzar, pero solucionouse bastante ben”. Respecto a la semana de Entroido, confirmó que “estamos a espera dos acontecementos, pero se segue repetiremos o esquema deste fin de semana e conviviremos todos”. “Eles teñen unhas reclamacións moi xustas e nós apoiámolos totalmente, e por suposto que non estragan o Entroido”.

La cara B

Si bien los limiaos entienden las protestas y aceptan las consecuencias del corte, otros sectores como el de los transportes se ven perjudicados. El presidente de la Federación Gallega de Transportes de Mercancías (Fegatramer), Ramón Alonso, manifestó sus dudas respecto a la postura de la Dirección General de Tráfico, al no entender cómo “desvían los camiones por el medio de Xinzo, complicando el tránsito de los trailers más grandes que no tienen forma de entrar por ahí”, haciendo especial hincapié en las obras y los problemas de coches mal aparcados. “A lo mejor hay que liberar un carril, porque si hay que esperar o ir más lento, esperamos, pero de ahí a no poder pasar, hay una diferencia importante”, afirmó.

“Las decisiones se tienen que tomar con consecuencia y viendo a quién perjudica”, continuó Alonso: “Hay que hacer ruido, pero se puede hacer de más maneras”. El presidente incidió en que “no hay ruta alternativa”, y que ellos están atados a restricciones temporales, no sólo a la hora de entregar el paquete, sino también por las horas de conducción.

Ángel Gorras, presidente de la Asociación de Empresarios de Transporte de Ourense (Aetrans), aclaró que “perdemos media hora por viaxe”, apuntando que uno de los puntos más complicados es la rotonda de acceso a la villa desde la salida de la A-52, por donde los trailers de mayor tamaño circulan con mucha dificultad: “Nós xa os mandamos saírse en Sandiás para que veñan dereitos á rotonda”.

Así, Ángel Gorras destacó otros problemas: “A situación tiña que estar sinalizada mellor”. “Cortándo a autovía aquí fannos dano a todos menos aos que os teñen que escoitar”, remató Gorras