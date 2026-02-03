Aquí no dimite nadie

La política española actual se ha convertido en un auténtico esperpento, con un Gobierno en permanente falta de respeto a ciudadanos que sufren una insoportable inquietud ante un presente difícil que augura un futuro estremecedor.

El Gobierno está en manos de un mentiroso compulsivo, con familiares y colaboradores implicados hasta las cejas en presuntos casos de corrupción, y varios de sus dirigentes más emblemáticos en prisión o que han conocido la prisión. Llevan los españoles tres años sin presupuestos, y se acaba de producir un terrible accidente que ha provocado 46 muertes porque los organismos correspondientes no han vigilado suficientemente el mantenimiento de vías por las que circulan trenes de alta velocidad. Llevamos días en los que es imposible moverse por tren en España aunque el Gobierno anuncia que la alta velocidad llegará a los 350 kilómetros por hora cuando resulta que las infraestructuras no están preparadas para que se circule a más de 200. Mientras, la compañía bandera de aviación se está haciendo de oro multiplicando el precio de los billetes que pasajeros que necesitan desplazarse con urgencia deben pagar aunque en la compra se les va el sueldo.

No ha dimitido nadie del Gobierno, pero bien que han arremetido contra Feijóo en su comparecencia ante el Congreso para informar sobre los mensajes que cruzó con Mazón aquellas horas dramáticas.

El presidente sigue presumiendo de ser un gobernante con las mejores cifras de la UE, un ministro de Transportes que presume de que nunca España ha tenido mejor servicio de ferrocarril, y un ministro de Interior que trata de neutralizar a los investigadores de la Guardia Civil que tienen contra las cuerdas a gobernantes y afines a los gobernantes. De fondo, la aún más grave tragedia ocurrida hace un año, una dana que causó más de 200 víctimas mortales, y docenas de miles de familias que han perdido todo, incluidos a varios de sus miembros. Familias que intentan sobrevivir a la ruina frente a una administración central que no ha cumplido sus promesas presupuestarias y dedica más tiempo a hacer oposición al gobierno regional que a tratar de buscar soluciones para superar la desgracia.

Con todo eso, no ha dimitido nadie. Solo el expresidente regional, un año más tarde de la dana. Debió hacerlo antes, sí, pero también muchos otros debieron hacerlo antes, con tantas o más razones que las de Mazón. Empezando por el presidente de Gobierno, que no se mostró especialmente activo en su lucha contra la dana, ni tampoco especialmente cercano a las víctimas. Ni en la dana ni tras el accidente de Adamuz.

No ha dimitido nadie del Gobierno, pero bien que han arremetido contra Feijóo en su comparecencia ante el Congreso para informar sobre los mensajes que cruzó con Mazón aquellas horas dramáticas. Al menos, dijo Feijóo en su intervención y dijo bien, no borró los mensajes, como han hecho destacados personajes del sanchismo.

Infinidad de españoles estamos soportando a unos gobernantes que no dimiten pero exigen dimisiones. Gobernantes que siguen demostrando su incapacidad para resolver problemas que ellos mismos provocaron por su falta de dedicación y profesionalidad.

Eso sí, no hay día que no se pongan medallas y se presenten como modelo de ética y de estética.